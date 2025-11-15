Advertisement

لبنان

باسيل من دورس: عندما يسقط البقاع يسقط كل لبنان

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1442563-638988142921358355.jpg
Doc-P-1442563-638988142921358355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من منزل الأستاذ شوقي نجيم في دورس، اننا "أتينا الى هذه المنطقة لا لنفتح مكتباً جديدا بل باباً جديداً في منطقة لم تعرف إلا المروءة. إننا نلتقي في منزل رفيق بشير الجميل واليوم بعض رفاق بشير لا يعرفون معنى ال ١٠٤٥٢ كلم مربع وعندما يقبلون أن يُشيَد حائط داخل ١٠٤٥٢ كلم مربع لا يكونون رفاق بشير. 
Advertisement

وقال: "اننا في منطقة فيها الكثير من تاريخ لبنان"، مشيرا الى ان "المسيحيين  والمسلمين ناضلوا فيها"، مشدداً على اننا "نمثل رسالة انتشرت في هذه الارض وستبقى بمفاهيمها لانها تمثل كل الناس وهي رسالة المحبة والسلام والعيش الواحد".

واضاف: "اذا بقي التيار مقفلاً على نفسه ينتهي واذا انفتح ولو خسر بعض الناس يغتني بمن هم في الخارج ويغتنون فيه، وهذا أيضاً ينطبق على جوهر قضية التيار ولبنان الذي لا نقبل بتقسيمه، فمن يستغني عنكم هنا ليكتفي بجبل لبنان يكون لا يفهم ما هو  لبنان".

وتابع: "لا نأتي الى هنا لنزايد على المقاومة ونتنكر لشهدائها بل لنقول اننا نريد الدولة ولبنان الذي هو ملجأنا، يجب ان نعرف ان سوريا تغيرت وفيها نظام جديد، والبقاع ليس فقط ليدافع عن نفسه بل عن لبنان فعندما يسقط البقاع يسقط كل لبنان، ويجب أن نبقى بكرامتنا وبمحبتنا للآخر ولو اختلفنا معه".

وختم باسيل: "نقرأ الواقع ونتعايش معه ولكن لا نقوم بأخطاء مصيرية تقضي على وجودنا وعلى ١٠٤٥٢ كلم ولهذا البقاع يعنينا بكامله".

كذلك كانت كلمة لنجيم ولمنسق دورس جوزيف كرم وقصيدة شعر القاها السيد مارون ياغي.
مواضيع ذات صلة
باسيل: السلطة التي تُبنى على الخوف تسقط بالخوف
lebanon 24
15/11/2025 19:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ تحذّر: أي خلل قد يُسقط "قوة ترامب الاقتصادية"
lebanon 24
15/11/2025 19:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريديم ينقلبون.. هل يسقط نتنياهو هذه المرة؟
lebanon 24
15/11/2025 19:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
15/11/2025 19:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

المسيحيين

المقاومة

المسلمين

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24