صورة قديمة للسفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان: هو حكماويّ

نشر الزميل عبر صفحته على " "، صورة للسفير الأميركي الجديد لدى ، أشار فيها إلى أنّ الأخير كان تلميذاً في ، قبل أنّ ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة للإستقرار هناك، بسبب الحرب.

وكتب سعد تعليقاً على الصورة:

"السفير الأميركي في .. حكماوي

السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، هو تلميذ مدرسة الأم، في

وهذه صورة في الكتاب السنوي للمدرسة Palmarès تجميعه مع رفاق صفه في ال6eme. قبل أن تجبره حرب الآخرين على أرضنا لترك لبنان الى الإغتراب الواسعة، ليستقر مع عائلته في الأميركية".