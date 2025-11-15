20
لبنان
صورة قديمة للسفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان: هو حكماويّ
Lebanon 24
15-11-2025
|
07:46
نشر الزميل
جورج سعد
عبر صفحته على "
فيسبوك
"، صورة للسفير الأميركي الجديد لدى
لبنان ميشال
عيسى
، أشار فيها إلى أنّ الأخير كان تلميذاً في
مدرسة الحكمة
، قبل أنّ ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة للإستقرار هناك، بسبب الحرب.
وكتب سعد تعليقاً على الصورة:
"السفير الأميركي في
لبنان
.. حكماوي
السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، هو تلميذ مدرسة
الحكمة
الأم، في
بيروت
وهذه صورة في الكتاب السنوي للمدرسة Palmarès تجميعه مع رفاق صفه في ال6eme. قبل أن تجبره حرب الآخرين على أرضنا لترك لبنان الى
دنيا
الإغتراب الواسعة، ليستقر مع عائلته في
الولايات المتحدة
الأميركية".
