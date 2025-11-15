وديع الخازن: مواقف الرئيس بري أمام نقابة المحررين تؤكد أن البلاد بحاجة إلى المصارحة والتشبث بالدستور

Advertisement

رأى الوزير السابق وديع ، في بيان، ان "مواقف اليوم أمام نقابة المحررين، بما حملته من وضوح وصراحة وشجاعة، وبتوصيفه للحملات المبرمجة التي تستهدفه شخصياً وتستهدف دور المجلس النيابي، تؤكد أن البلاد بحاجة إلى المصارحة والتشبث بالدستور، لا إلى المزايدات والابتزاز السياسي، وتشكل بذلك خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة".وقال: "وصف هذه الحملات بأنها غزوة من طرف معروف، وهو توصيف يعكس تماماً خلفياتها وأهدافها، ونقدّر تمسّكه بعدم الرد عليها، لأنّ مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي موقف حاسم، أكد الرئيس أن الانتخابات ستُجرى في موعدها بلا تأجيل ولا تمديد، مشدداً على أن حماية تبدأ من وحدة اللبنانيين، وأن الانقسام يمثل الباب الذي يمكن للعدوان أن ينفذ منه. ولعلّ من أبرز ما جاء في حديثه إشارته إلى بعض الذين ينقلون الصحون، وتأكيده أن لا لبناني يتحدث مثل الآخر أمام الأميركي، وأن كل طرف يقول ما يناسب مصالحه، مؤكداً أن التفاوض السياسي غير وارد. وهو موقف يضع حداً للادعاءات التي تُنسب زوراً إلى الخارج ويعيد التأكيد على ثبات القرار الوطني. أما على الصعيد المالي، فقد جدد الرئيس بري موقفه الثابت بأن الودائع مقدّسة ولا يجوز المساس بها، لافتاً إلى أن المجلس أنجز معظم القوانين الإصلاحية، فيما بقي قانون الفجوة المالية لدى الحكومة. وهو موقف أساسي لحماية حقوق الناس وصون الثقة بالدولة".