لبنان

وفاة الشاب طلال صبرة في حادث سير

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:20
تُوفي الشاب طلال صبرة متأثّراً بجراحه بعد تعرّضه لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية في بلدة إيزال - قضاء الضنية
قضاء الضنية

الضنية

