وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار

رعى العامة الدكتور ركان ناصر الدين حفل افتتاح قسم والاورام - مركز العلاج الكيميائي في مستشفى حيرام في صور، وذلك خلال احتفال نظمته ادارة المستشفى في قاعتها في صور.حضر الاحتفال الى راعيه النائبان علي خريس وحسن عزالدين، الوزير السابق محمد داوود، قائمقام صور محمد جفال، ممثلون عن حركة "امل" و" "، فاعليات طبية وحشد من رؤساء والاختيارية، ادارة واطباء، مستشفى حيرام وحشد من الحضور.بعد النشيد الوطني وتقديم من الدكتور ناصر نسر، القى رئيس مجلس ادارة مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي كلمة رحب في مستهلها بالوزير سيف الدين والحضور وقال: "نحن نعلم حجم التحديات التي تواجهونها في ادارة القطاع الصحي وسط الاوضاع الاقتصادية الصعبة. لكننا نلمس في كل خطوة تقومون بها روح المسؤولية والاصرار على الاصلاح والتمسك برسالة انسانية نبيلة، قوامها ان الصحة حق وليست امتيازاً، وان الانسان هو محور السياسات الصحية لا الارقام او الاحصاءات".واضاف: "ان افتتاح هذا القسم اليوم لا يمثل نهاية لمسار بدأناه، بل بداية طريق نأمل ان يثمر عن تخفيف معاناة المرضى وتحسين نوعية حياتهم وتقريب العلاج من اماكن سكنهم، بما يحقق العدالة الصحية التي نؤمن بها جميعاً "، مؤكداً " مستشفى حيرام الكامل برؤية والعمل جاهدين على ان يكون قسم العلاج الكيميائي نموذجاً في الجودة والرحمة، وان تكون هذه المؤسسة بيتاً للشفاء والانسانية لكل من يقصدها".وختم عيديبي متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع.ناصر الدينثم القى راعي الاحتفال الوزير ناصر الدين كلمة، رأى فيها أن "الظروف الصعبة التي مرت خلال السنوات الأخيرة كانت خير اختبار لكل من تطوّع و قدّم بكل عطاء دون انتظار أي مقابل"، مشيدًا بمستشفى حيرام التي كانت من ضمن سلسلة المستشفيات التي تعاونت خاصة خلال الظروف الصعبة وقدّمت الخدمات للبنانيين عموماً وأهالي صور خصوصاً، مؤكداً أن افتتاح قسم العلاج الكيميائي اليوم يتماهى مع الاستراتيجية الصحية في وزارة الصحة، و التي تم وضعها لدعم المرضى الاكثر حاجة خاصةً الحاجة العلاجية.وتابع: "من اولويات الوزارة دعم مرضى السرطان، وتم توسعة البروتوكولات العلاجية بأكثر من 400% عدا عن توفير 56% أدوية إضافية لتغطية حاجة مرضى السرطان" ، مشيراً الى ضرورة وجود مراكز متقدمة تدعم هذه المستشفيات. وأكّد "السعي لتطوير بروتوكولات أكثر لكي لا يبقى مريض سرطان بلا دعم ، كل مستشفى ستستقبل مرضى السرطان بدون الفروقات غير المدرجة على لوائحنا سنرحب بها وسنرفع سقفها المادي، فيما المخالفون سنفسخ العقود معهم".ورأى أن "هذا التكامل هو ما نطمح له، وهذا ما يستحقه أهل الجنوب الذين ضحوا وقدموا، و هذا الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار" .وأضاف: "بالأمس تم اقرار عدة نقاط استراتيجية في لناحية التبني الأولي لآلية إعادة الإعمار عبر المضي خطوة بخطوة تسمح بداية بعودة الأهالي الى قراهم، لأننا نرفض أن يبقى الجنوب والبقاع والضاحية بلا فسحة أمل" .وختم وزير الصحة: " المطلوب مزيد من التعاون، وأن نكون أوفياء للدماء التي قُدّمت في هذا الوطن، لذلك علينا تفعيل الخدمة الأسمى التي هي خدمة الناس كما قال الإمام السيد موسى ".بعدها، جال الوزير ناصر الدين والحضور في اقسام المركز المستحدث. وتسلم وز ير الصحة درعاً تقديرية من الدكتور عيديبي .