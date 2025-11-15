Advertisement

لبنان

أمام مقهى... سيّدة تعرّضت للسرقة في الضمّ والفرز

Lebanon 24
15-11-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1442603-638988262370301130.jpg
Doc-P-1442603-638988262370301130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصين سرقا حقيبة السيّدة ه.ح، في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس، أثناء إقفالها باب سيارتها بعد ركنها على الطريق العام أمام مقهى Clix.
Advertisement
 
 

مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": اتهام سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
15/11/2025 19:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
lebanon 24
15/11/2025 19:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. درون إسرائيلية تستهدف مقهى في حولا
lebanon 24
15/11/2025 19:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: هل بالفرز الديني نحصن العيش المشترك ؟
lebanon 24
15/11/2025 19:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24

على الطريق

لبنان 24

طرابلس

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24