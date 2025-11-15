بعد بناء جدار إسمنتي على الحدود.. عون يتحرّك بوجه إسرائيل

Advertisement

طلب رئيس الجمهورية من والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب في العام 2000.وطلب إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي اقامه الجيش الاسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.واشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن التقارير الدولية تؤكد التقارير أن قوة "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود اسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.