18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد بناء جدار إسمنتي على الحدود.. عون يتحرّك بوجه إسرائيل
Lebanon 24
15-11-2025
|
11:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
من
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، تكليف بعثة
لبنان
الدائمة لدى الامم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد
إسرائيل
لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود
اللبنانية
الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب
الإسرائيلي
في العام 2000.
Advertisement
وطلب
الرئيس عون
إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الامم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي اقامه الجيش الاسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
واشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن التقارير الدولية تؤكد التقارير أن قوة "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب ازالة الجدار لاسيما، وان استمرار وجود اسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
مواضيع ذات صلة
العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان
15/11/2025 22:40:19
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": الجيش الإسرائيلي ينفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًّا على اتهام "اليونيفيل"
Lebanon 24
"أ ف ب": الجيش الإسرائيلي ينفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًّا على اتهام "اليونيفيل"
15/11/2025 22:40:19
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: وحدة اللبنانيين السلاح الأقوى بوجه أي عدوان أو فتنة
Lebanon 24
البعريني: وحدة اللبنانيين السلاح الأقوى بوجه أي عدوان أو فتنة
15/11/2025 22:40:19
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدود السورية - التركية تعج بالعائدين: "نريد بناء وطننا"
Lebanon 24
الحدود السورية - التركية تعج بالعائدين: "نريد بناء وطننا"
15/11/2025 22:40:19
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
وزير الخارجية
الرئيس عون
الإسرائيلي
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:30 | 2025-11-15
15/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:27 | 2025-11-15
15/11/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:20 | 2025-11-15
15/11/2025 03:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-11-15
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:27 | 2025-11-15
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:20 | 2025-11-15
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:10 | 2025-11-15
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
14:44 | 2025-11-15
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:19 | 2025-11-15
سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24