18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ندوة المحامين في "الكتائب" عشية انتخابات نقابة المحامين: لن ننجر أبداً إلى اصطفافات مشبوهة
Lebanon 24
15-11-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت ندوة المحامين في
حزب الكتائب اللبنانية
بياناً عشية انتخابات
نقابة المحامين في بيروت
، موضحة شكل مشاركتها في ذاك الاستحقاق، مستنكرة الحملة التي تطالها.
Advertisement
وفي بيانها، قالت الندوة: "أمام جملة الأضاليل والحملات المشبوهة التي تتكاثر عشية انتخابات
نقابة المحامين
في
بيروت
، يهمّ ندوة المحامين في
حزب الكتائب
اللبنانية
أن تؤكّد للرأي العام النقابي ما يلي:
أولاً:
إنّ ندوة المحامين في حزب
الكتائب
كانت وستبقى قلعة السياديين والوطنيين، لا تحيد عن ثوابتها، ولا تنجرّ أبداً إلى أي اصطفاف مشبوه لغايات انتخابية، ولا تؤثر حملات التهويل التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة على قرارتها.
لقد أثبتت ندوة المحامين، عبر تاريخها ونضالاتها، أنّ مواقفها مواقف وطنية وسيادية ثابتة، لم تفرّط يوماً بالسيادة ولم تساوم على المبادئ، وتاريخنا يشهد على ما قدّمناه في سبيل كرامة النقابة والوطن من دون الحاجة إلى شهادة من أحد.
ثانياً:
إن الحملات التي تُشنّ على ندوة المحامين لا تعدو كونها محاولة يائسة للتأثير على المسار الديموقراطي للنقابة، ومسّاً غير مقبول بثقافة العمل النقابي الحرّ. ونحن نضع هذه الحملات في خانة التشويه المتعمّد، ونجدّد التأكيد أنّ قرارنا مستقلّ، وأن خياراتنا تُبنى حصراً على المعايير المهنية والأخلاقية وعلى المصلحة الوطنية
العليا
.
ثالثاً:
نعلن، بكل وضوح ومسؤولية، إنّ مرشحينا هما الرفيقان الأستاذ موريس الجميل إلى مركز العضوية في
مجلس النقابة
، والاستاذ ميلاد الحكيم الى مركز عضوية لجنة صندوق التقاعد.
رابعاً:
نؤكّد كذلك اننا اوّل من اعلن دعم المرشح لمركز النقيب الزميل الياس بازرلي، وبعد ذلك حصل على الدعم من المكونات النقابية الأخرى من مختلف الاتجاهات، وهذا امر طبيعي في نقابة المحامين التي تضم محامين مستقلين وحزبيين من كافة الاتجاهات.
خامساً:
إنّ ندوة المحامين في حزب الكتائب، تؤكد أنّ تحالفاتها في هذه الانتخابات هي من ثوابتها المهنية والوطنية لا تتغير لاي ظروف، عكس ما يروج اليه بعض الحملات المعروفة المصدر والغاية".
البيان ختم بالقول إنَّ "ندوة المحامين في حزب الكتائب ستبقى ثابتة في مواقفها، واضحة في خياراتها، ووفية لقيم الحقّ والحرية وسيادة الدولة… ومنحازة دومًا إلى كرامة المهنة وإرادة المحامين".
مواضيع ذات صلة
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
Lebanon 24
ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين تعلن أسماء مرشحيها لانتخابات نقابة المحامين
15/11/2025 22:40:32
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تنافس "قواتي" - "كتائبي" في نقابة المحامين
Lebanon 24
تنافس "قواتي" - "كتائبي" في نقابة المحامين
15/11/2025 22:40:32
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15/11/2025 22:40:32
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين على الابواب: مروحة سياسية وحزبية وتأكيد الحفاظ على "النهج السيادي"
15/11/2025 22:40:32
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الكتائب اللبنانية
نقابة المحامين
مجلس النقابة
حزب الكتائب
اللبنانية
الكتائب
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:30 | 2025-11-15
15/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:27 | 2025-11-15
15/11/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:20 | 2025-11-15
15/11/2025 03:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-11-15
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:27 | 2025-11-15
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:20 | 2025-11-15
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:10 | 2025-11-15
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
14:44 | 2025-11-15
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:19 | 2025-11-15
سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24