لبنان

"تحذير فرنسي" لمسؤولين لبنانيين.. هذا جديد "حراك باريس"

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:02
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن الموفد الفرنسية آن كلير لوجندر التي زارت لبنان مؤخراً، غادرت إلى دمشق حيث ستلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وقد حملت معها ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
وذكرت المعلومات أن "فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد البلدين بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب الفرنسيّ للبنان وسوريا"، مشيرة إلى أنَّ "فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا للدفع قدماً لحل كل المسائل الحدودية".


أيضاً، قالت المصادر إنَّ "فرنسا متفهمة للوضع اللبناني مع اعتبارها أن الميكانيزم إطارٌ مناسب للتفاوض مع إسرائيل".


وعن خطة الجيش وحصريةِ السلاح، فإن "فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوبَ الليطاني فيما تأمل فرنسا أن ينهيَ مهمته خلالَ المهل الزمنية التي كان قد وضعها أساساً، علماً أنَّ فرنسا ومن خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها متحمسة لمؤتمر دعم الجيش، وهي تأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض والتي نقلت عنها فرنسا حماستها لمساعدة لبنان".


كذلك، قالت المعلومات إنَّ "لوجندر طرحت علاماتِ استفهامٍ حول ما اعتبرته إغلاقاً في المجلسِ النيابي في مرحلةٍ حساسة يستوجب فيها العمل التشريعي لاتمام استحقاقين مهمين أولهم قانونُ الانتخاب وثانيهم القوانينَ المالية".
 

المعلومات ذكرت أيضاً أنَّ "الموفدة الفرنسية حذرت من التقتهم في لبنان من أي تدهور في مسار الأمور"، وأضافت: "انطلاقاً من دور فرنسا الحريصة دائماً على أمن لبنان، فإنها حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية".

