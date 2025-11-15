18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جان الفغالي مديراً للأخبار والبرامج السياسية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تعيين الزميل
جان الفغالي
مديراً للأخبار والبرامج السياسية في "إذاعة
لبنان
الحر".
Advertisement
الزميل فغالي لديه، لأربعة عقود، خبرة إعلامية تلفزيونية، وهو رئيس تحرير الأخبار في
lbci
، كما لديه خبرة في العمل الصحافي المكتوب، وهو معلق ومحلل سياسي وكاتب رأي وأستاذ جامعي.
وعلم "
لبنان24
" أن تعيين الفغالي جاء في إطار السعي إلى تحسين الوضعية الإخبارية والتحريرية في "إذاعة لبنان الحر"، وتطوير النشرات وتحديثها بالإضافة إلى علاقات فغالي التي تتيح له التنويع في البرامج السياسية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية السودانية: مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بالبرنامج في السودان غير مرغوب فيهما وعليهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة
Lebanon 24
الخارجية السودانية: مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بالبرنامج في السودان غير مرغوب فيهما وعليهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة
15/11/2025 22:41:12
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
Lebanon 24
بعد تحريف خطاب ترامب.. استقالة مدير عام "بي بي سي" ومديرة الأخبار
15/11/2025 22:41:12
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي وألا أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي
15/11/2025 22:41:12
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: نأمل في التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: نأمل في التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد
15/11/2025 22:41:12
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
جان الفغالي
أستاذ جامعي
حسين ال
لبنان24
الصحاف
باريت
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:30 | 2025-11-15
15/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:27 | 2025-11-15
15/11/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:20 | 2025-11-15
15/11/2025 03:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-11-15
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:27 | 2025-11-15
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:20 | 2025-11-15
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:10 | 2025-11-15
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
14:44 | 2025-11-15
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:19 | 2025-11-15
سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24