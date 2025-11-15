Advertisement

لبنان

جان الفغالي مديراً للأخبار والبرامج السياسية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:15
تم تعيين الزميل جان الفغالي مديراً للأخبار والبرامج السياسية في "إذاعة لبنان الحر". 
الزميل فغالي لديه، لأربعة عقود، خبرة إعلامية تلفزيونية، وهو رئيس تحرير الأخبار في lbci، كما لديه خبرة في العمل الصحافي المكتوب، وهو معلق ومحلل سياسي وكاتب رأي وأستاذ جامعي.
 

وعلم "لبنان24" أن تعيين الفغالي جاء في إطار السعي إلى تحسين الوضعية الإخبارية والتحريرية في "إذاعة لبنان الحر"، وتطوير النشرات وتحديثها بالإضافة إلى علاقات فغالي التي تتيح له التنويع في البرامج السياسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

