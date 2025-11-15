جان الفغالي مديراً للأخبار والبرامج السياسية

تم تعيين الزميل مديراً للأخبار والبرامج السياسية في "إذاعة الحر".

الزميل فغالي لديه، لأربعة عقود، خبرة إعلامية تلفزيونية، وهو رئيس تحرير الأخبار في ، كما لديه خبرة في العمل الصحافي المكتوب، وهو معلق ومحلل سياسي وكاتب رأي وأستاذ جامعي.