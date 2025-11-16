22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد شكوى بحقه.. "قوى الأمن" تُوقف "ُمتحرشاً" بأولاده
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقف
مكتب مكافحة
الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة
الشرطة القضائية
، مواطناً لبنانياً متهماً بالتحرش بأولاده.
Advertisement
وذكر بيان المكتب أن 4 أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تقدموا بشكوى تفيدُ
بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، وأضاف: "بالتوسّع في التحقيق معهم – بحضور مندوبة الأحداث - من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه".
وتابع: "بتاريخ 4-11-2025، تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975، أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ".
مواضيع ذات صلة
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
16/11/2025 14:47:33
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شكوى من "دائرة اساسية" في البلدية
Lebanon 24
شكوى من "دائرة اساسية" في البلدية
16/11/2025 14:47:33
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
Lebanon 24
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
16/11/2025 14:47:33
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
16/11/2025 14:47:33
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة القضائية
مكتب مكافحة
القضاء ا
القضاء
الطف
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
Lebanon 24
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
07:34 | 2025-11-16
16/11/2025 07:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
Lebanon 24
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:25 | 2025-11-16
16/11/2025 07:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:13 | 2025-11-16
16/11/2025 07:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:34 | 2025-11-16
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
07:25 | 2025-11-16
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:13 | 2025-11-16
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:08 | 2025-11-16
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
06:48 | 2025-11-16
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 14:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24