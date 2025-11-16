بعد شكوى بحقه.. "قوى الأمن" تُوقف "ُمتحرشاً" بأولاده

أوقف الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ، مواطناً لبنانياً متهماً بالتحرش بأولاده.

وذكر بيان المكتب أن 4 أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تقدموا بشكوى تفيدُ بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، وأضاف: "بالتوسّع في التحقيق معهم – بحضور مندوبة الأحداث - من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه".