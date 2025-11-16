Advertisement

لبنان

بعد شكوى بحقه.. "قوى الأمن" تُوقف "ُمتحرشاً" بأولاده

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:33
أوقف مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، مواطناً لبنانياً متهماً بالتحرش بأولاده.
وذكر بيان المكتب أن 4 أشقاء (3 إناث إحداهنّ قاصر وذكر)، تقدموا بشكوى تفيدُ بتعرّضهم للتحرّش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، وأضاف: "بالتوسّع في التحقيق معهم – بحضور مندوبة الأحداث - من قبل مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّهم تعرّضوا لهذه الأفعال منذ مرحلة الطفولة وحتّى تاريخه".
وتابع: "بتاريخ 4-11-2025، تمكّنت دورية من المكتب من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975، أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
 
 
 
 
