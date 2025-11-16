22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن السلامة المروريّة.. هذا ما طلبهُ وزير الداخليّة
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
عدداً من الكتب التي تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حرصاً على السلامة العامة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:
Advertisement
-
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
: لوضع خطة قصيرة الأمد لتعزيز إجراءات مفارز السير، تفعيل الدوريات ورادارات السرعة، تعزيز آليات ضبط مخالفات السير والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، وتعزيز المراقبة الطرقية لجهة التحقق من حيازة السائقين لجميع المستندات المطلوبة مثل رخص السير والسوق.
- المديرية العامة للدفاع المدني: لتعزيز كفاءات عناصر
قوى الأمن الداخلي
والدفاع المدني في مجال التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والسيارات المقفلة.
- وزارة الأشغال العامة والنقل: للإحاطة بتوصيات اللجنة بتفعيل ما ورد في المخطط التوجيهي من حيث تضمين المشاريع التي تعنى بالطرق بجميع أشكالها التي تقوم بها
وزارة الأشغال العامة والنقل
تقييما للمخاطر المرورية الكامنة في كل مشروع والتدابير المتخذة لحماية مستخدمي الطرق المعنية أثناء تنفيذ الأشغال.
- وزارة الإقتصاد والتجارة: للتوصية بدراسة واقع التأمين الإلزامي من مختلف جوانبه (القانوني، الصحي، المالي والتنظيمي).
- وزارة المالية: للتوصية بالتشدد في منع استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطرا على السلامة العامة.
- وزارة الصناعة: لايداع اللجنة المواصفات الفنية المطلوبة للخوذة الآمنة التي توفر الحماية من الصدمات أثناء قيادة الدراجات النارية والهوائية.
- المحافظون: للتعميم على البلديات واتحادات البلديات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم حركة السير داخل النطاق البلدي، والكشف على سلامة الباصات المدرسية ووسائل النقل العمومية، ومنع التعديات على الأرصفة والممرات العامة.
- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: لتحضير دفتر شروط بغية إعادة تفعيل مركز التحكم المروري وتفعيل إشارات السير والكاميرات في
بيروت
، كذلك الإفادة بواقع مراكز المعاينة الميكانيكية وتحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط اللازم لإعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية.
- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: للإسراع في إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية والبدء بإعداد تقارير دورية مفصلة حول حوادث السير.
- رئيس لجنة تحضير المشروع التنظيمي من أجل تنفيذ مشروع تطوير عمل الشرطة البلدية: لتفعيل عمل الشرطة البلدية في ما خص إجراءات ضبط مخالفات السير والسلامة المرورية، وإعداد دليل وبرامج تدريبية خاصة حول دور الشرطة البلدية في مجال السير والسلامة المرورية.
مواضيع ذات صلة
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
Lebanon 24
وفد جمعية "اليازا" زار وزير الأشغال لتعزيز السلامة المرورية
16/11/2025 14:47:40
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية
Lebanon 24
جمعية AIA تطلق مطالب للحفاظ على سلامة المستهلك والسلامة المرورية
16/11/2025 14:47:40
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد – شتورة
Lebanon 24
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد – شتورة
16/11/2025 14:47:40
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: ارتفاع ضحايا حوادث السير في 2025 يستدعي تفعيل خطة السلامة المرورية
Lebanon 24
الحجار: ارتفاع ضحايا حوادث السير في 2025 يستدعي تفعيل خطة السلامة المرورية
16/11/2025 14:47:40
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
وزارة الأشغال العامة والنقل
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
وزارة المالية
وزارة الصناعة
وزير الداخلية
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
Lebanon 24
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
07:34 | 2025-11-16
16/11/2025 07:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
Lebanon 24
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:25 | 2025-11-16
16/11/2025 07:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:13 | 2025-11-16
16/11/2025 07:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:34 | 2025-11-16
بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه
07:25 | 2025-11-16
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:13 | 2025-11-16
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:08 | 2025-11-16
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
06:48 | 2025-11-16
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 14:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24