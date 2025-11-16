Advertisement

لبنان

في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:26
تدخّل مركز عيناتا لجرف الثلوج التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل مساء أمس لمساعدة أحد المواطنين الذي علِق في منطقة عيناتا – الأرز بعد التراكم السريع للثلوج، حيث تمكّن الفريق من إخراجه وتأمين انتقاله بأمان رغم الظروف المناخية الصعبة.
ويأتي هذا التدخّل مع أول تساقط للثلوج هذا العام فوق مرتفعات الضنية والقرنة السوداء (3088 مترًا)، وصولًا إلى جرد النجاص وجرد مربين، حيث تشكّلت طبقات من الثلج وسط أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة.


كذلك، أعادت جرافات الوزارة فتح طريق عيناتا – الأرز، بعد أن كانت مقطوعة لساعات نتيجة التراكمات، وذلك عبر إزالة الثلوج وتوسيع الطريق تدريجيًا، مع تجديد الدعوة إلى السائقين لتوخّي الحذر عند سلوك المرتفعات الجبلية.


ومع بداية موسم الشتاء، تؤكّد الوزارة أنّ مراكز جرف الثلوج في حال استنفار كامل وعلى جهوزية للتدخّل الفوري كلما دعت الحاجة، حرصاً على سلامة المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور في المناطق الجبلية.
