في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج

تدخّل لجرف الثلوج التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل مساء أمس لمساعدة أحد المواطنين الذي علِق في منطقة عيناتا – بعد التراكم السريع للثلوج، حيث تمكّن الفريق من إخراجه وتأمين انتقاله بأمان رغم الظروف المناخية الصعبة.

Advertisement



ويأتي هذا التدخّل مع أول تساقط للثلوج هذا العام فوق مرتفعات والقرنة السوداء (3088 مترًا)، وصولًا إلى وجرد مربين، حيث تشكّلت طبقات من الثلج وسط أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة.





كذلك، أعادت جرافات الوزارة فتح – الأرز، بعد أن كانت مقطوعة لساعات نتيجة التراكمات، وذلك عبر إزالة الثلوج وتوسيع الطريق تدريجيًا، مع تجديد الدعوة إلى السائقين لتوخّي الحذر عند سلوك .