لبنان

الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:29
قال رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إنَّ "إسرائيل تسعى لفرض منطقة عازلة في لبنان، فيما يتحدث الأميركيون والإسرائيليون عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في جنوب لبنان، أطلقوا عليها اسم منطقة ترامب الاقتصادية"، وأضاف: "هذا المشروع تواجهه المقاومة، ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعاً عن وطن حرّ سيد مستقل، بعيداً عن التحريض الذي يمارسه بعض من في الداخل".
وخلال حفل تأبيني في شعث، قال الحاج حسن إنَّ "الضغوط الإسرائيلية والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا".
 

 وأكد الحاج حسن أن "لبنان بمساحته الكاملة البالغة 10452 كلم² حق لا يمكن التنازل عن أي جزء منه، ولا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من ترابه".
