الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

قال رئيس "تكتل " النائب ، إنَّ " تسعى لفرض منطقة عازلة في ، فيما يتحدث الأميركيون والإسرائيليون عن منطقة اقتصادية خالية من السكان في ، أطلقوا عليها اسم منطقة الاقتصادية"، وأضاف: "هذا المشروع تواجهه ، ويفترض أن يواجهه جميع اللبنانيين دفاعاً عن وطن حرّ سيد مستقل، بعيداً عن التحريض الذي يمارسه بعض من في الداخل".

Advertisement

وخلال حفل تأبيني في شعث، قال إنَّ "الضغوط والعقوبات الأميركية والتحريض الداخلي لن تزيد اللبنانيين المتمسكين باستقلال بلدهم وسيادته إلا ثباتًا".