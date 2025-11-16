22
لبنان
الراعي: لبنان تعب من الانقسامات
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان حنا علوان وأنطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، رئيس مكتب راعوية الشبيبة في البطريركية
المارونية
الأب
جورج
يرق، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور حشد من الفعاليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك
الراعي
عظة بعنوان:" "لا تخف يا زكريّا، فقد استُجيبت صلاتك" (لو 13:1) قال فيها: "إنّ نهوض
لبنان
لا يبدأ من الخطابات، بل من القلب، من التجدد الداخليّ، من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضراً في تاريخنا".
وأضاف: "لبنان يحتاج إلى مسؤولين يعرفون متى يصغون، ومتى يتكلّمون، لأنّ الكلمة الصادقة تنبع من قلبٍ عاش التجربة وتطهّر بالألم. لبنان، الذي تعب من الانقسامات ومن التجارب، يحتاج اليوم إلى روح البشارة هذه، إلى الإيمان بأنّ الله لا يزال يعمل في الخفاء ليهيّئ ولادة جديدة لوطنٍ جديد".
وختم: "وحدها الكلمة التي تخرج من قلبٍ مؤمنٍ ومن روحٍ مصغٍ، قادرة على أن تبني الوطن وتجدّد الحياة فيه".
