اعتداءات جديدة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ في الجنوب اليوم

أطلق العدو ، اليوم الأحد، قذيفة مضيئة في أجواء سهل ، فيما نفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات باتجاه بلدة كفرشوبا.

كذلك، ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية باتجاه بلدة - من دون وقوع إصابات.



أيضاً، سُجل تحليق لطائرات مُسيرة فوق السلسلة الشرقية ومناطق في .

