لبنان

اعتداءات جديدة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ في الجنوب اليوم

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:22
أطلق العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، قذيفة مضيئة في أجواء سهل الخيام، فيما نفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه بلدة كفرشوبا.
كذلك، ألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية باتجاه بلدة الضهيرة - قضاء صور من دون وقوع إصابات.
 

أيضاً، سُجل تحليق لطائرات مُسيرة فوق السلسلة الشرقية ومناطق في البقاع.

الإسرائيلي

يوم الأحد

قضاء صور

إسرائيل

الضهيرة

البقاع

الخيام

العلم

