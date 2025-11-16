18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس غرفة صيدا: نقدر قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
صيدا
والجنوب محمد حسن صالح في بيان "بخطط
المملكة العربية السعودية
لرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين واتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات
اللبنانية
إلى أسواق
المملكة
".
Advertisement
وذكر أن "هذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة
العربية السعودية
ولبنان"، وأضاف: "يسرنا في هذا الإطار أن نعرب عن خالص تقديرنا لقرار المملكة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية وإعتبار هذه الخطوة بمثابة دعم كبير
لبنان
بإتجاه تعزيز تعافيه الإقتصادي وتمكين قطاعاته الإنتاجية والاقتصادية من النهوض مجدداً ، وهي أيضا خطوة تعكس الثقة المتبادلة والروابط القوية التي تجمع الشعبين الصديقين في مختلف المجالات".
وأكد "الاستعداد الكامل لوضع كافة الامكانات والقدرات المتاحة لدينا في سبيل تمتين اواصر التنسيق مع نظرائنا في غرف التجارة والصناعة والزراعة ومع الجهات المعنية في المملكة العربية
السعودية
من اجل العمل سويا لتوفير كل المناخات الملائمة في سبيل تعاون مثمر بين بلدينا وشعبينا الصديقين بما يحقق تطورهما وازدهارهما وإستقرارهما ومصالحهما المشتركة".
مواضيع ذات صلة
بول مرقص: ترقب عارم لفتح السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية
Lebanon 24
بول مرقص: ترقب عارم لفتح السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية
16/11/2025 21:47:58
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني
Lebanon 24
الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني
16/11/2025 21:47:58
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من معرض الصناعات اللبنانية: فتح الاسواق الخليجية أمام لبنان بات قريبا
Lebanon 24
سلام من معرض الصناعات اللبنانية: فتح الاسواق الخليجية أمام لبنان بات قريبا
16/11/2025 21:47:58
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية
Lebanon 24
قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية
16/11/2025 21:47:58
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
اللبنانية
المملكة
حمد حسن
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:17 | 2025-11-16
16/11/2025 02:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:50 | 2025-11-16
16/11/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:44 | 2025-11-16
16/11/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:43 | 2025-11-16
16/11/2025 01:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:17 | 2025-11-16
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:00 | 2025-11-16
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
13:50 | 2025-11-16
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:44 | 2025-11-16
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:43 | 2025-11-16
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:35 | 2025-11-16
سوريا سلمت السلطات اللبنانية 17 موقوفاً
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24