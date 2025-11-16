رئيس غرفة صيدا: نقدر قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية

رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب محمد حسن صالح في بيان "بخطط لرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين واتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات إلى أسواق ".

وذكر أن "هذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة ولبنان"، وأضاف: "يسرنا في هذا الإطار أن نعرب عن خالص تقديرنا لقرار المملكة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية وإعتبار هذه الخطوة بمثابة دعم كبير بإتجاه تعزيز تعافيه الإقتصادي وتمكين قطاعاته الإنتاجية والاقتصادية من النهوض مجدداً ، وهي أيضا خطوة تعكس الثقة المتبادلة والروابط القوية التي تجمع الشعبين الصديقين في مختلف المجالات".