لبنان

رئيس غرفة صيدا: نقدر قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:57
رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح في بيان "بخطط المملكة العربية السعودية لرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين واتخاذ خطوات قريبة لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق المملكة".
وذكر أن "هذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان"، وأضاف: "يسرنا في هذا الإطار أن نعرب عن خالص تقديرنا لقرار المملكة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية وإعتبار هذه الخطوة بمثابة دعم كبير لبنان بإتجاه تعزيز تعافيه الإقتصادي وتمكين قطاعاته الإنتاجية والاقتصادية من النهوض مجدداً ، وهي أيضا خطوة تعكس الثقة المتبادلة والروابط القوية التي تجمع الشعبين الصديقين في مختلف المجالات".
 
 
وأكد "الاستعداد الكامل لوضع كافة الامكانات والقدرات المتاحة لدينا في سبيل تمتين اواصر التنسيق مع نظرائنا في غرف التجارة والصناعة والزراعة ومع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية من اجل العمل سويا لتوفير كل المناخات الملائمة في سبيل تعاون مثمر بين بلدينا وشعبينا الصديقين بما يحقق تطورهما وازدهارهما وإستقرارهما ومصالحهما المشتركة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24