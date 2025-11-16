قبلان: بري يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية

قال المفتي إن يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية، مؤكداً أن "مصلحة فوق أي اعتبار، في حين أن قواعد حل الأزمات تحتاج إلى صراحة ووضوح".

وفي بيان له، قال قبلان: " للأسف ليس لدى الحكومة الحالية أي رؤية وطنية بل ليس لديها القدرة على ابتكار الحلول المفتاحية، فالإصلاح أولاً وأخيراً يمرّ بإدارة لبنان من الداخل لا من الخارج، وما يعاني منه لبنان الآن أنواع من الوصايات السياسية والمالية والأمنية والإعلامية".