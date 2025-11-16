Advertisement

لبنان

قبلان: بري يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1442812-638988913742833076.png
Doc-P-1442812-638988913742833076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية، مؤكداً أن "مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، في حين أن قواعد حل الأزمات تحتاج إلى صراحة ووضوح".
Advertisement
وفي بيان له، قال قبلان: "للأسف ليس لدى الحكومة الحالية أي رؤية وطنية بل ليس لديها القدرة على ابتكار الحلول المفتاحية، فالإصلاح أولاً وأخيراً يمرّ بإدارة لبنان من الداخل لا من الخارج، وما يعاني منه لبنان الآن أنواع من الوصايات السياسية والمالية والأمنية والإعلامية".
 
 
وأكد أن "المطلوب من الحكومة اللبنانية إعداد جداول عمل جدية في ما يتعلق بخطّ الفقر والبطالة والجريمة والودائع المنهوبة ومفاتيح الفساد الذي ينخر أعمدة الإدارات العامة ومدى سيطرة اليد الأجنبية على سوق العمل والرقعة الهائلة للفلتان والوحشية الاقتصادية والمالية ونكبة الغياب الحكومي عن الواقع الإجتماعي والسيادي وليس محاولات الثأر والخنق والمهاترات".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
lebanon 24
16/11/2025 21:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: الوحدة الوطنية فوق الخصومات الحزبية والطائفية
lebanon 24
16/11/2025 21:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المونسنيور القزي: إقليم الخروب يمثل عنوان الشراكة الوطنية
lebanon 24
16/11/2025 21:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية
lebanon 24
16/11/2025 21:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الحكومة اللبنانية

الإدارات العامة

الشيخ أحمد

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24