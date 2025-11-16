18
لبنان
قبلان: بري يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية
Lebanon 24
16-11-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
إن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
يمثل ضمانة للتوازنات الوطنية، مؤكداً أن "مصلحة
لبنان
فوق أي اعتبار، في حين أن قواعد حل الأزمات تحتاج إلى صراحة ووضوح".
وفي بيان له، قال قبلان: "
للأسف ليس لدى الحكومة الحالية أي رؤية وطنية بل ليس لديها القدرة على ابتكار الحلول المفتاحية، فالإصلاح أولاً وأخيراً يمرّ بإدارة لبنان من الداخل لا من الخارج، وما يعاني منه لبنان الآن أنواع من الوصايات السياسية والمالية والأمنية والإعلامية".
وأكد أن "المطلوب من
الحكومة اللبنانية
إعداد جداول عمل جدية في ما يتعلق بخطّ الفقر والبطالة والجريمة والودائع المنهوبة ومفاتيح الفساد الذي ينخر أعمدة
الإدارات العامة
ومدى سيطرة اليد الأجنبية على سوق العمل والرقعة الهائلة للفلتان والوحشية الاقتصادية والمالية ونكبة الغياب الحكومي عن الواقع الإجتماعي والسيادي وليس محاولات الثأر والخنق والمهاترات".
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:17 | 2025-11-16
16/11/2025 02:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:50 | 2025-11-16
16/11/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:44 | 2025-11-16
16/11/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:43 | 2025-11-16
16/11/2025 01:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
