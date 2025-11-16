Advertisement

لبنان

مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الريفي وتمكين المزارعين في الشوف

Lebanon 24
16-11-2025 | 05:10
A-
A+

Doc-P-1442819-638988919253850053.png
Doc-P-1442819-638988919253850053.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُطلق في الشوف الأعلى في جبل لبنان، مجمّع جديد للزراعة المستدامة والسياحة الريفية البيئية، يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع قدرة صغار المزارعين والتعاونيات على الوصول إلى الأسواق، ودعم السياحة البيئية كرافعة اقتصادية للمجتمعات الريفية.
Advertisement

أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سوق الجبل" بالشراكة مع اتحاد بلديات الشوف السويجاني، وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط سبل العيش وتعزيز الاقتصاد الريفي في منطقة الشوف.

وحضر الافتتاح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني، ومديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في لبنان الدكتورة سولفيغ بول، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، إلى جانب مزارعين وتعاونيات من مختلف قرى المنطقة.

 ويضم المجمّع سوقاً مركزياً للخضروات بالجملة، ومحالاً للمنتجات الزراعية وتربية النحل، ومرافق تدريب، ومطبخاً مجتمعياً، ومكاتب إدارية. ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 270 مزارعاً ومزارعة، و400 مربٍ للنحل، و40 منتجاً للأغذية الزراعية، إضافة إلى توفير مصدر دخل مستدام لخمسين امرأة يعملن في المطبخ المجتمعي.

وقال وزير الزراعة في كلمته: "نحتفل بقصة نجاح تتمثّل بافتتاح هذا المجمّع الزراعي، الذي يُجسّد رؤية بعيدة المدى ويعتبر إحدى الركائز الأساسية في الخطة الزراعية الجديدة 2026–2035. نطمح من خلال هذه الرؤية إلى تعميم هذا النموذج في مختلف المناطق اللبنانية ليكون صلة وصل فاعلة بين المزارعين والأسواق".

وتركز المبادرة أيضًا على تعزيز التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك وزارة الزراعة، والمعهد اللبناني للبحوث الزراعية (LARI) ، والمدارس الزراعية المحلية، لضمان حصول المزارعين والتعاونيات والتجار على التوجيه الفني والدعم المستمر.

ومن خلال تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية، يمثل "سوق الجبل" خطوة مهمة نحو تنشيط الاقتصادات المحلية وتحويل الإمكانات الريفية إلى نمو مستدام، مع تعزيز دور المجمع كمحرك رئيسي للتنمية الزراعية والسياحية في منطقة الشوف. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
السفير التركي يزور الشوف: دعم لمشاريع تنموية وتمكينية بتمويل من TIKA
lebanon 24
16/11/2025 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
lebanon 24
16/11/2025 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى نعمت عون تزور مشروع "نساء الشمس" لدعم وتمكين المرأة
lebanon 24
16/11/2025 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفـي: السلاح الذي لا يحمي قيادته لا يمكنه حماية الوطن
lebanon 24
16/11/2025 21:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

رئيس اتحاد

جبل لبنان

الألمانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24