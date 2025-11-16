Advertisement

لبنان

ينال صلح يشيد بتضحيات عناصر الدفاع المدني ودورهم الوطني والإنساني

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:45
A-
A+

Doc-P-1442873-638989015234438441.png
Doc-P-1442873-638989015234438441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب ينال صلح موقع مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في دورس الذي استهدفته غارة معادية قبل سنة، وأسفرت عن استشهاد رئيس المركز بلال رعد وكوكبة من رفاقه. 
Advertisement

كما وضع إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لشهداء الدفاع المدني عند مدخل مدينة بعلبك، بحضور نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، المسؤول الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك سلمان سليمان، مدير مركز بعلبك خالد زعيم، مخاتير وأهالي شهداء الدفاع المدني. 

وأكد صلح أنّ "شهداء الدفاع المدني قدّموا حياتهم على مذبح الوطن، لتبقى شاهدة على عظمة تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني"، مشيرًا إلى أن "عناصر هذا الجهاز أثبتوا في كل محطة أنّ البطولة فعل يومي، وأنهم حاضرون رغم الأخطار في خدمة اللبنانيين بلا تمييز وفي كل الظروف".

ودعا صلح الدولة اللبنانية إلى "إنصاف الشهداء عبر صرف مستحقاتهم المالية كاملة من دون تأخير، وهذا الحق ليس منّة من أحد، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن لبنان".

كما شدد على "ضرورة تثبيت جميع عناصر الدفاع المدني المتطوّعين الذين أثبتوا في كل المحطات أنهم خط الدفاع الإنساني الأول في مواجهة الكوارث، وحاضرون رغم التضحيات في تقديم خدماتهم في كل المناطق اللبنانية".

وختم صلح مؤكداً التزامه والتزام تكتل نواب بعلبك الهرمل "بدعم الدفاع المدني وتعزيز حقوق عناصره"، داعيًا إلى "تكريم شهدائه دائماً وإلى إعطاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها في منظومة الأمن الإنساني في لبنان". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ينال الصلح يشيد بالرياضة كرسالة قوة وبناء للشباب في بعلبك الهرمل
lebanon 24
16/11/2025 21:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال صلح.. مطالب بتمكين الشباب في صناعة القرار
lebanon 24
16/11/2025 21:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
lebanon 24
16/11/2025 21:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
lebanon 24
16/11/2025 21:50:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

بعلبك الهرمل

نائب رئيس

اللبنانية

الشهداء

المحطات

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24