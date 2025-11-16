ينال صلح يشيد بتضحيات عناصر الدفاع المدني ودورهم الوطني والإنساني

Advertisement

زار عضو "تكتل " النائب ينال صلح موقع مركز الإقليمي للدفاع المدني في دورس الذي استهدفته غارة معادية قبل سنة، وأسفرت عن استشهاد رئيس المركز بلال رعد وكوكبة من رفاقه.كما وضع إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لشهداء الدفاع المدني عند مدخل مدينة بعلبك، بحضور بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، المسؤول الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك سلمان سليمان، مدير مركز بعلبك خالد زعيم، مخاتير وأهالي الدفاع المدني.وأكد صلح أنّ "شهداء الدفاع المدني قدّموا حياتهم على مذبح الوطن، لتبقى شاهدة على عظمة تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني"، مشيرًا إلى أن "عناصر هذا الجهاز أثبتوا في كل محطة أنّ البطولة فعل يومي، وأنهم حاضرون رغم الأخطار في خدمة اللبنانيين بلا تمييز وفي كل الظروف".ودعا صلح إلى "إنصاف عبر صرف مستحقاتهم المالية كاملة من دون تأخير، وهذا الحق ليس منّة من أحد، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن ".كما شدد على "ضرورة تثبيت جميع عناصر الدفاع المدني المتطوّعين الذين أثبتوا في كل أنهم خط الدفاع الإنساني الأول في مواجهة ، وحاضرون رغم التضحيات في تقديم خدماتهم في كل المناطق ".وختم صلح مؤكداً التزامه والتزام تكتل نواب بعلبك "بدعم الدفاع المدني وتعزيز حقوق عناصره"، داعيًا إلى "تكريم شهدائه دائماً وإلى إعطاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها في منظومة الأمن الإنساني في لبنان". (الوكالة الوطنية)