ينال صلح يشيد بتضحيات عناصر الدفاع المدني ودورهم الوطني والإنساني

زار عضو "تكتل بعلبك الهرمل
" النائب ينال صلح موقع مركز بعلبك
الإقليمي للدفاع المدني في دورس الذي استهدفته غارة معادية قبل سنة، وأسفرت عن استشهاد رئيس المركز بلال رعد وكوكبة من رفاقه.
كما وضع إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري لشهداء الدفاع المدني عند مدخل مدينة بعلبك، بحضور نائب رئيس
بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، المسؤول الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك سلمان سليمان، مدير مركز بعلبك خالد زعيم، مخاتير وأهالي شهداء
الدفاع المدني.
وأكد صلح أنّ "شهداء الدفاع المدني قدّموا حياتهم على مذبح الوطن، لتبقى شاهدة على عظمة تضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني"، مشيرًا إلى أن "عناصر هذا الجهاز أثبتوا في كل محطة أنّ البطولة فعل يومي، وأنهم حاضرون رغم الأخطار في خدمة اللبنانيين بلا تمييز وفي كل الظروف".
ودعا صلح الدولة اللبنانية
إلى "إنصاف الشهداء
عبر صرف مستحقاتهم المالية كاملة من دون تأخير، وهذا الحق ليس منّة من أحد، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه من بذلوا أرواحهم دفاعًا عن لبنان
".
كما شدد على "ضرورة تثبيت جميع عناصر الدفاع المدني المتطوّعين الذين أثبتوا في كل المحطات
أنهم خط الدفاع الإنساني الأول في مواجهة الكوارث
، وحاضرون رغم التضحيات في تقديم خدماتهم في كل المناطق اللبنانية
".
وختم صلح مؤكداً التزامه والتزام تكتل نواب بعلبك الهرمل
"بدعم الدفاع المدني وتعزيز حقوق عناصره"، داعيًا إلى "تكريم شهدائه دائماً وإلى إعطاء هذا الجهاز المكانة التي يستحقها في منظومة الأمن الإنساني في لبنان". (الوكالة الوطنية)