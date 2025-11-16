بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا

Advertisement

يصرّ العدو على انتهاكاته للسيادة ، مسببًا زعزعة الاستقرار في ، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025.تؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا.