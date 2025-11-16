Advertisement

لبنان

بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا

Lebanon 24
16-11-2025 | 08:14
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
يصرّ العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 16 /11 /2025. 

تؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا.
