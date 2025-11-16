Advertisement

لبنان

بعد الإعتداء على "اليونيفيل"... كيف علّق الجيش الاسرائيلي؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 08:30
A-
A+

Doc-P-1442884-638989045119871917.jpg
Doc-P-1442884-638989045119871917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة"إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات.
Advertisement
بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق.
يؤكد جيش الدفاع أنه لم يتم إطلاق نار متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية.
جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل".
مواضيع ذات صلة
كيف علّق الجيش الإسرائيليّ على استهداف "اليونيفيل"؟
lebanon 24
16/11/2025 21:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا
lebanon 24
16/11/2025 21:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق بوتين على العقوبات الأميركيّة على "روسنفت" و"لوك أويل"؟
lebanon 24
16/11/2025 21:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "اليونيفيل" انتهكت مهامها بعد إسقاطها المسيّرة الإسرائيلية
lebanon 24
16/11/2025 21:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دولة إسرائيل

إسرائيل

باسم ال

لبنان

ما جن

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24