بعد الإعتداء على "اليونيفيل"... كيف علّق الجيش الاسرائيلي؟

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة"إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات.بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات (اليونيفيل) كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق.يؤكد جيش الدفاع أنه لم يتم إطلاق نار متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية.جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف ".