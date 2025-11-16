Advertisement

لبنان

صناديق الاقتراع أُغلقت.. إليكم آخر خبر عن انتخابات نقابة المحامين في بيروت

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:06
أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت.
وتجاوزت نسبة الاقتراع في الانتخابات 60%، حيث شارك نحو 5 آلاف محامٍ من أصل 7 آلاف، وهي أعلى نسبة مقارنة بالدورات السابقة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24