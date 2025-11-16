18
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
16-11-2025
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرت نتائج انتخاب عضوية
نقابة المحامين
وأتت على الشكل التالي:
Advertisement
عماد مرتينوس
3010
ايلي بازرلي
2778
مروان جبر
2559
موريس الجميل
1966
نديم
حماده
1852
ايلي
الحشاش 1798
جورج يزبك
1784
وجيه مسعد
1755
وسيتنافس على منصب النقيب في
الدورة
الثانية كلٌّ من مارتينوس وبازرلي.
