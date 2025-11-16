Advertisement

لبنان

بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:50
صدرت نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين وأتت على الشكل التالي:
عماد مرتينوس 3010
ايلي بازرلي 2778
مروان جبر 2559
موريس الجميل 1966
نديم حماده 1852
ايلي الحشاش 1798
جورج يزبك 1784
وجيه مسعد 1755

وسيتنافس على منصب النقيب في الدورة الثانية كلٌّ من مارتينوس وبازرلي.

