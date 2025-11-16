Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:51
واصلت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) جولتها على الكتل النيابية والنواب، بهدف متابعة ومناقشة القضايا المطلبية للاساتذة والمعلمين، لا سيما موضوع تحسين وتصحيح الرواتب.
في إطار هذه الجولات، زار وفد موسّع يمثل روابط التعليم الثلاث رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، في دارته في البقاع،  وتطرّق النقاش إلى الأمور المطلبية الأساسية التي تخص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي، وجرى تسليمه مذكرة مطلبية موحدة باسم الروابط طالبت بعقد جلسة للجنة التربية النيابية بحضور الروابط ودعوة كل من وزيري المالية والتربية لمناقشة المطالب وأحقيتها.

من جهته، أكد النائب مراد أحقية المطالب ووعد بمتابعة هذه المطالب الحيوية مع الجهات المعنية في سبيل تحقيقها والوصول إلى حلول تضمن حقوق المعلمين واستدامة القطاع التعليمي الرسمي.

وكانت الروابط قد أكدت استمرار حراكها حتى تحقيق الحقوق والمطالب المحقة لأسرة التعليم، وأن الجولات التي تقوم بها تهدف إلى وضع النواب أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة الرسمية من خلال إقرار حقوق المعلمين والأساتذة. (الوكالة الوطنية)
