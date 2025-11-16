Advertisement

لبنان

هزّة أرضية.. سكان البقاع شعروا بها!

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:16
شعر عدد من سكان البقاع بهزّة أرضية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24