لبنان

البعريني: خطوات الحكومة فتحت الباب أمام المسار السعودي الإيجابي

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:21
Doc-P-1442910-638989106538366733.jpg
Doc-P-1442910-638989106538366733.jpg photos 0
أشاد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في عكار، ب"الخطوات السعودية الايجابية تجاه لبنان"، مشددًا على "ضرورة تمسّك لبنان بالحضن العربي للنهوض والازدهار". وتوجه برسالة الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان متمنيًا عليه "الاستمرار بالتعاطي مع لبنان من منطلق الحرص الأخوي والمحبة المتبادلة".
وإذ أشار الى ان "الخطوات الجدية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية أدت الى هذا المسار السعودي"، طالبها ب"المضي سريعًا بالتزاماتها السيادية والاصلاحية لجهة حصرية السلاح ومحاربة الفساد، لإنقاذ لبنان من المصير الأسود وكسب الدعم الخارجي".

وتحدث البعريني عن "اداء بعض الوزارات تجاه المناطق"، فقال: "ثمة وزارات تعمل بجهد وجدّ وهذا مقدر، لكن في المقابل هناك وزارات لا تعمل ولا تنتج ولا تخطط ولا تستجيب للمراجعات رغم معاناة الناس، ونحذر من ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ثورة جديدة". (الوكالة الوطنية)
 
الامير محمد بن سلمان

الحكومة اللبنانية

الوكالة الوطنية

اللبنانية

بن سلمان

السعودية

محمد بن

السعود

