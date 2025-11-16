Advertisement

لبنان

احتُجزوا لثلاثة أيام… ما مصير الصيادين اللبنانيين الذين خرقوا الحدود البحرية مع سوريا؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:27
قام عدد من المراكب اللبنانية المخصّصة للصيد بخرق الحدود البحرية اللبنانية – السورية عن غير قصد، وكان على متنها صيادون لبنانيون.
وقد أقدمت الجهات السورية المختصّة على توقيف الصيادين واحتجازهم لمدة ثلاثة أيام وفق الإجراءات المتّبعة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، تم اليوم تسليم الصيادين إلى الجهات الأمنية اللبنانية، على أن تُسلَّم المراكب إلى الجيش اللبناني عند الحدود البحرية.

ويتابع ذوو الصيادين والجهات المعنية مجريات هذا الملف، آملين أن تُستكمل الإجراءات سريعًا وأن يعود الصيادون جميعًا إلى منازلهم سالمين.
