احتُجزوا لثلاثة أيام… ما مصير الصيادين اللبنانيين الذين خرقوا الحدود البحرية مع سوريا؟

قام عدد من المراكب المخصّصة للصيد بخرق اللبنانية – عن غير قصد، وكان على متنها صيادون لبنانيون.وقد أقدمت الجهات السورية المختصّة على توقيف الصيادين واحتجازهم لمدة ثلاثة أيام وفق الإجراءات المتّبعة.وبحسب معلومات " "، تم اليوم تسليم الصيادين إلى الجهات الأمنية اللبنانية، على أن تُسلَّم المراكب إلى عند الحدود البحرية.ويتابع ذوو الصيادين والجهات المعنية مجريات هذا الملف، آملين أن تُستكمل الإجراءات سريعًا وأن يعود الصيادون جميعًا إلى منازلهم سالمين.