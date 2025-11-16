بلدية عنايا: استكمال التحضيرات لاستقبال البابا في الأول من كانون الأول

Advertisement

أطلقت بلدية عنايا وكفربعال في شعار "عنايا تستقبل البابا … وتستقبل معها بركة السماء"، تزامناً مع زيارة البابا - .وأعلنت البلدية استكمال كل التحضيرات الرسمية والشعبية لاستقبال البابا نهار الإثنين ١ كانون الأول.كما دعت جميع المؤمنين للمشاركة في هذا اللقاء، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن جميع الترتيبات اللوجيستية.