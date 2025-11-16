Advertisement

لبنان

بلدية عنايا: استكمال التحضيرات لاستقبال البابا في الأول من كانون الأول

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:36
A-
A+

Doc-P-1442914-638989117550497807.png
Doc-P-1442914-638989117550497807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت بلدية عنايا وكفربعال في قضاء جبيل شعار "عنايا تستقبل البابا … وتستقبل معها بركة السماء"، تزامناً مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر دير مار مارون - ضريح القديس شربل.
Advertisement

وأعلنت البلدية استكمال كل التحضيرات الرسمية والشعبية لاستقبال البابا نهار الإثنين ١ كانون الأول.
كما دعت جميع المؤمنين للمشاركة في هذا اللقاء، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن جميع الترتيبات اللوجيستية.
مواضيع ذات صلة
رئيس بيلاروسيا: نشر صواريخ أوريشنيك الروسية بالبلاد كانون الأول المقبل
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لواشنطن بوست: على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها التي كانت قائمة قبل الثامن من كانون الأول
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الاول
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24

دير مار مارون

القديس شربل

الرابع عشر

مار مارون

قضاء جبيل

لاوون

ستيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24