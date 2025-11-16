Advertisement

لبنان

هاني: إعادة فتح الأسواق السعودية فرصة تاريخية لإنعاش القطاع الزراعي اللبناني

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1442916-638989118907581672.png
Doc-P-1442916-638989118907581672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في ضوء الحديث المتجدد عن احتمال إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معطيات رقمية بارزة تكشف حجم الخسائر التي تكبدها القطاع في السنوات الماضية، وتسبر  أثر هذه الخطوة المحتملة على انتعاش الصادرات الزراعية.
Advertisement

وأشار الوزير هاني إلى أن السوق السعودية كانت تاريخيًا الشريان الرئيس للصادرات الزراعية اللبنانية، مؤكّدًا أن إعادة فتحها تشكل عامل استقرار وإحياء لقطاع يعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخليجية.

أرقام ما قبل 2020: دور محوري للسعودية والخليج
تكشف بيانات وزارة الزراعة أنّه قبل عام 2020:

45% من الصادرات الزراعية اللبنانية كانت تتجه إلى دول الخليج.
منها 13% إلى السعودية،
12.5% إلى الكويت،
7.6% إلى قطر،
7.5% إلى الإمارات،
3% إلى سلطنة عمان،
1.5% إلى البحرين.

بلغت الكميات المصدّرة إلى الخليج نحو 200 ألف طن من الخضار والفواكه ومشتقاتها، من أصل 500 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية، بينها ما يقارب 60 ألف طن إلى السعودية وحدها.
اقتصاديًا، وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى الخليج في 2020 إلى 242 مليون دولار، بينها 32 مليون دولار نحو السعودية.
الميزان التجاري التاريخيّ بين لبنان والسعودية كان يصل إلى 700 مليون دولار (300 مليون صادرات من لبنان و400 مليون استيراد من المملكة) منها حوالي 200 مليون دولار محاصيل زراعية .


صدمات 2024: انكماش غير مسبوق

تظهر الأرقام أن عام 2024 كان الأصعب على القطاع:

الصادرات إلى السعودية كانت متوقفة بالكامل منذ عام 2021.
انخفض التصدير إلى دول الخليج إجمالًا إلى 77 ألف طن فقط.
القيمة الإجمالية للصادرات إلى الخليج تراجعت إلى مستويات متدنية مقارنة بما قبل 2020، ما أحدث فراغًا سوقيًا كبيرًا.

أهمية الخطوة المرتقبة
ويؤكد الوزير هاني، استنادًا إلى هذه المعطيات، أن إعادة فتح السوق السعودية أمام الإنتاج اللبناني ليست مجرد عودة لمسار تجاري، بل فرصة لإحياء قطاع بكامله، واستعادة قدرة المزارعين والمصدرين على المنافسة في سوق تاريخية احتضنت المنتجات اللبنانية لعقود.

وعليه فإن فتح الأسواق السعودية:

ينعش قطاع التصدير الزراعي الذي تلقى صدمات عدة منذ 2020،
يعزز الثقة بالمنتج اللبناني في الخليج، ويسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عن آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة والتصدير.
وتُظهر الأرقام بوضوح حجم الفوائد الاستراتيجية لعودة السوق السعودية، ليس فقط كمقصد تصديري، بل كركيزة أساسية لانتظام الدورة الاقتصادية الزراعية في لبنان.
ومع توقعات إيجابية بقرب إعادة فتح هذا السوق الحيوي، يرى مراقبون أن القطاع الزراعي اللبناني قد يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي والنمو.
 
مواضيع ذات صلة
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
lebanon 24
16/11/2025 21:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني
lebanon 24
16/11/2025 21:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: كان هناك ترقب لبناني عارم لأن تعيد السعودية فتح أسواقها لنا
lebanon 24
16/11/2025 21:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: نعمل لتأسيس جبهة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي
lebanon 24
16/11/2025 21:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

اللبنانية

الإمارات

السعودية

المملكة

الخليجي

الخليج

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24