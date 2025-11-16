مرتينوس نقيباً للمحامين في بيروت

فاز المحامي عماد مرتينوس بمركز في بعد ان حصل على 2436 صوتاً، مقابل 2042 صوتاً للمحامي الياس بارزلي المدعوم من حزبي والتيار الوطني الحر.

Advertisement

وبعد إعلان النتيجة اعلن النقيب ان هذا الفوز انتصار للديموقراطية ولنقابة المحامين، داعيا إلى الالتفاف حول النقيب الجديد لتبقى النقابة على قدر طموحات المحامين.



أما المرشح الخاسر بازرلي، فهنأ زملاءه على العرس الديموقراطي، وتوجه بالشكر لكل الذين انتخبوه وانتخبوا منافسيه، وقال غدا يوم آخر وكلنا إلى جانب النقيب الجديد.



ثم كانت كلمة النقيب الفائز مارتينوس، فاعتبر ان انتصرت في هذا العرس الديموقراطي كما انتصر المحامون وكل الوطن.



وخاطب زملاءه بانه سيكون نقيب العمل والعطاء. وقال: "سأكون نقيب الشفافية والموازنة الشهرية لا السنوية والإثني عشرية، نقيب الإنجازات لا التسويات، وعهدي ان تعود نقابة المحامين ضمير الوطن وصوتا مدويا لا صوتا خافتا او صامتا" .