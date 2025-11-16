Advertisement

لبنان

مرتينوس نقيباً للمحامين في بيروت

Lebanon 24
16-11-2025 | 11:28
فاز المحامي عماد مرتينوس بمركز نقيب المحامين في بيروت بعد ان حصل على 2436  صوتاً، مقابل 2042 صوتاً للمحامي الياس بارزلي المدعوم من حزبي الكتائب والتيار الوطني الحر.
وبعد إعلان النتيجة اعلن النقيب فادي مصري ان هذا الفوز انتصار للديموقراطية ولنقابة المحامين، داعيا إلى الالتفاف حول النقيب الجديد لتبقى النقابة على قدر طموحات المحامين.

أما المرشح الخاسر ايلي بازرلي، فهنأ زملاءه على العرس الديموقراطي، وتوجه بالشكر لكل الذين انتخبوه وانتخبوا منافسيه، وقال غدا يوم آخر وكلنا إلى جانب النقيب الجديد.

ثم كانت كلمة النقيب الفائز مارتينوس، فاعتبر ان نقابة المحامين انتصرت في هذا العرس الديموقراطي كما انتصر المحامون وكل الوطن.

وخاطب زملاءه بانه سيكون نقيب العمل والعطاء. وقال: "سأكون نقيب الشفافية والموازنة الشهرية لا السنوية والإثني عشرية، نقيب الإنجازات لا التسويات، وعهدي ان تعود نقابة المحامين ضمير الوطن وصوتا مدويا لا صوتا خافتا او صامتا" .
التيار الوطني الحر

نقابة المحامين

التيار الوطني

نقيب المحامين

فادي مصري

مركز نقيب

الكتائب

التيار

