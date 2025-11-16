18
لبنان
مرتينوس نقيباً للمحامين في بيروت
Lebanon 24
16-11-2025
|
11:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز المحامي عماد مرتينوس بمركز
نقيب المحامين
في
بيروت
بعد ان حصل على 2436 صوتاً، مقابل 2042 صوتاً للمحامي الياس بارزلي المدعوم من حزبي
الكتائب
والتيار الوطني الحر.
وبعد إعلان النتيجة اعلن النقيب
فادي مصري
ان هذا الفوز انتصار للديموقراطية ولنقابة المحامين، داعيا إلى الالتفاف حول النقيب الجديد لتبقى النقابة على قدر طموحات المحامين.
أما المرشح الخاسر
ايلي
بازرلي، فهنأ زملاءه على العرس الديموقراطي، وتوجه بالشكر لكل الذين انتخبوه وانتخبوا منافسيه، وقال غدا يوم آخر وكلنا إلى جانب النقيب الجديد.
ثم كانت كلمة النقيب الفائز مارتينوس، فاعتبر ان
نقابة المحامين
انتصرت في هذا العرس الديموقراطي كما انتصر المحامون وكل الوطن.
وخاطب زملاءه بانه سيكون نقيب العمل والعطاء. وقال: "سأكون نقيب الشفافية والموازنة الشهرية لا السنوية والإثني عشرية، نقيب الإنجازات لا التسويات، وعهدي ان تعود نقابة المحامين ضمير الوطن وصوتا مدويا لا صوتا خافتا او صامتا" .
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:17 | 2025-11-16
16/11/2025 02:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:50 | 2025-11-16
16/11/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:44 | 2025-11-16
16/11/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:43 | 2025-11-16
16/11/2025 01:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
