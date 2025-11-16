Advertisement

لبنان

وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-11-2025 | 12:03
أصيب وزير الدفاع ميشال منسى بوعكة صحية أثناء زيارته اليونان، ليتم ادخاله الى المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي فور عودته الى لبنان، حيث تلقى العلاج المناسب، وهو الآن في حالة صحية جيدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
