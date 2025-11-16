سليمان بحث مع فعاليات عكارية شؤونًا حياتية وخدماتية

Advertisement

استقبل النائب محمد سليمان في دارته بوادي خالد مراجعات المواطنين، كما التقى رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من مختلف مناطق لمناقشة الشؤون الحياتية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة.وأكد سليمان أن الخطوات الأخيرة للمملكة بإعادة فتح المسارات التجارية مع تعكس حرصها على مصلحة اللبنانيين ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذا الدعم العربي والدولي عبر تعزيز الاستقرار والالتزام بالضمانات الدولية، بما يشمل وقف العدوان وحصر السلاح بيد الجيش وتقوية .وأشار إلى أهمية النهوض بالدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واعتبر افتتاح مطار القليعات محطة اقتصادية تاريخية توفر فرص استثمارية حيوية للبنان، مشيدًا بمتابعة رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة لملف وصيانة الطرقات في القرى والبلدات العكارية.كما نوّه سليمان بالدور المهم لرؤساء البلديات في متابعة احتياجات مناطقهم رغم الصعوبات المالية التي تواجهها المجالس المحلية.