لبنان

سليمان بحث مع فعاليات عكارية شؤونًا حياتية وخدماتية

Lebanon 24
16-11-2025 | 16:18
استقبل النائب محمد سليمان في دارته بوادي خالد مراجعات المواطنين، كما التقى رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من مختلف مناطق عكار لمناقشة الشؤون الحياتية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة.
وأكد سليمان أن الخطوات الأخيرة للمملكة العربية السعودية بإعادة فتح المسارات التجارية مع لبنان تعكس حرصها على مصلحة اللبنانيين ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذا الدعم العربي والدولي عبر تعزيز الاستقرار والالتزام بالضمانات الدولية، بما يشمل وقف العدوان الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الجيش وتقوية مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية النهوض بالدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واعتبر افتتاح مطار القليعات محطة اقتصادية تاريخية توفر فرص استثمارية حيوية للبنان، مشيدًا بمتابعة رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة لملف المطار وصيانة الطرقات في القرى والبلدات العكارية.

كما نوّه سليمان بالدور المهم لرؤساء البلديات في متابعة احتياجات مناطقهم رغم الصعوبات المالية التي تواجهها المجالس المحلية.
