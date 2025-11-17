Advertisement

شحادة بارك لمارتينوس وأعضاء النقابة و"القوات"

17-11-2025 | 01:17
كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على حسابه عبر منصة "إكس": "‏مبروك للنقيب عماد مارتينوس ولجميع أعضاء نقابة المحامين في بيروت المنتخبين ومبروك للقوات اللبنانية. ‏نتمنى لكم وللنقابة النجاح الدائم".
نقابة المحامين في بيروت

الذكاء الاصطناعي

نقابة المحامين

عماد مارتينوس

وزير الدولة

كمال شحادة

اللبنانية

بيروت

