Lebanon 24
17-11-2025
01:17
كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
على حسابه عبر منصة "إكس": "مبروك للنقيب
عماد مارتينوس
ولجميع أعضاء
نقابة المحامين في بيروت
المنتخبين ومبروك للقوات
اللبنانية
. نتمنى لكم وللنقابة النجاح الدائم".
