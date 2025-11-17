تباين اميركي اسرائيلي.. هل ينعكس على المنطقة؟

Advertisement

تتّسع دائرة التوتر في الإقليم على نحو يضع وإسرائيل في موقع لا يخلو من التباين، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة التصعيد ومساحات استخدام القوة. فالنقاش القائم بين الجانبين لم يعد محصورًا بملف واحد أو ساحة واحدة، بل بات يتصل بسلسلة مناطق ترى أنّها تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها، من إلى غزة، مرورًا باليمن ووصولًا إلى . هذا التنوع في الجبهات يجعل أكثر حذرًا، إذ تسعى إلى ضبط الحركة العسكرية بما يمنع أي تفجير واسع يضرب محاولات الاستقرار التي تعمل عليها منذ أشهر.وجهة النظر الأميركية تبدو ثابتة في هذه المرحلة: لا خطوة إسرائيلية غير محسوبة، ولا مغامرة عسكرية قد تفتح الباب أمام انفجار إقليمي يصعب احتواؤه. تركّز على وقف أي مبادرة قد يقدم عليها رئيس الوزراء بنيامين في لحظة توتر، خصوصًا تلك التي قد تغيّر ميزان القوى في أكثر من ساحة دفعة واحدة. بالنسبة لواشنطن، المطلوب هو كبح الاندفاعة الإسرائيلية وتوجيهها نحو عمليات محسوبة لا تطيح المسار العام الذي تحاول صياغته: تهدئة تدريجية، ثم مسار تفاوضي في ما بعد.لكنّ هذا التشديد الأميركي لا يُترجم دائمًا استجابة إسرائيلية كاملة. فإسرائيل، رغم القيود، لا تزال تفكّر بخطوات قد تُنفَّذ في لبنان من دون أن تتدحرج إلى حرب شاملة. وهذا ما يقلق ، لأن أي خطأ في الحسابات قد يعيد المنطقة إلى مربّع الانفجار الكبير. فالمشهد في الجنوب اللبناني لا يزال قابلاً للاشتعال، والعمليات المتبادلة تُظهر أن السقف ليس ثابتًا وأن طرفًا واحدًا قادر على تغيير قواعد الاشتباك في أي لحظة.وفي غزة، لا يزال الضغط الأميركي يحاول كبح العمليات الميدانية ومنع توسّعها، بينما تبقى الساحة اليمنية عرضة لأي تبدّل قد تراه إسرائيل ضروريًا لضرب خطوط الإمداد أو الردع من بعيد. أما إيران، فهي الساحة الأكثر حساسية، إذ تدرك واشنطن أن أي ضربة إسرائيلية لها ستعني بالضرورة انهيار كل محاولات التهدئة، سواء في الخليج أو شرق المتوسط.ومع ذلك، لا يمكن القول إنّ إسرائيل فقدت قدرتها على المبادرة. فهي تنظر إلى اللحظة الإقليمية باعتبارها فرصة لإعادة رسم قواعد الردع، لكنها تصطدم بالضغط الأميركي المباشر الذي يحاول منع أي مغامرة غير محسوبة. وفي حال انشغلت الولايات المتحدة بمعارك جانبية، كاحتمال دخولها في أزمة أو مواجهة في فنزويلا مثلًا، قد تجد إسرائيل هامشًا أوسع للتحرك، ما يجعل التطورات الحالية مفتوحة على احتمالات أكثر خطورة.بهذا المعنى، ما يجري لن ينتهي بسرعة. فالتجاذب الأميركي ـ مستمر، والضغوط الإقليمية تتزايد، والخرق قد يأتي من أي ساحة، في وقت تبدو فيه المنطقة كلّها رهينة قرار واحد يمكن أن يغيّر المشهد بالكامل.