"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" أدان استهداف مدير مدرسة المنصوري

أدان "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان استهداف مدير مدرسة المنصوري محمد شويخ بغارة إسرائيلية ودعا إلى اقفال المدارس حدادا.ودان اللقاء في بيان "الجريمة الصهيونية الجديدة "، مؤكّدًا أن "اغتيال شويخ هو دليل إضافي على الإرهاب المنهجي الذي يمارسه العدو ضد أبناء الجنوب، واستهدافه المتعمد للمؤسسات التعليمية والمدنيين، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية".أضاف:" إن العدو يواصل محاولاته لضرب الحياة اليومية للبنانيين عبر استهداف رموز والمعرفة، في محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود ومحو الدور والإنساني الذي يجسّده المعلمون في الجنوب". وحمّل "العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء"، داعيًا إلى "رفع الملف فورًا إلى والمؤسسات الحقوقية الدولية، وإظهار حقيقة الاعتداءات المتواصلة على المدنيين".ودعا اللقاء "في خطوة احتجاجية إلى إقفال المدارس الرسمية والخاصة في ، والتزام الحداد احترامًا لدم الشهيد محمد شويخ وتضامنًا مع الأسرة التربوية"، مؤكدًا أنّ "هذا التحرك هو رسالة وفاء للمعلّمين الذين يدفعون ثمن التزامهم لواجبهم الوطني والتربوي".وختم بتوجيه التعازي لعائلة الشهيد وزملائه وأهالي بلدة المنصوري، مشدّدًا على أنّ "دماء ستبقى منارة للصمود، وأن جرائم العدوان لن تُضعف عزيمة اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم ومستقبل أبنائهم".