لبنان

الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:49
Doc-P-1443178-638989770554845898.png
Doc-P-1443178-638989770554845898.png photos 0
استقبل المفتي الجعفري الممتاز  الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري رئيس "حركة حماة الديار" رالف الشمالي على رأس وفد، وتم البحث في الأوضاع العامة.
اثر اللقاء قال الشمالي:"جئنا كوفد مسيحي من منطقة كسروان لنرسّخ العيش المشترك ولنشكر سماحته على مواقفه الوطنية ونشدّ على يده، ولنقول له اننا الى جانبه والى جانب أهل الجنوب في المحنة التي يمرون بها حالياً، جنوبنا الحبيب وجنوب قانا الجليل التي تحتوي على نقوشات وصلبان كان المسيح يصلي فيها، كان يتعرض للاضطهاد من قبل اليهود، والآن أهلنا في الجنوب يتعرضون للإضطهاد من قبل اليهود ونحن الى جانبهم في كل الظروف".
