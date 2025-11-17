الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"

Advertisement

استقبل المفتي الممتاز الشيخ ، في مكتبه الإفتاء الجعفري رئيس "حركة حماة الديار" رالف على رأس وفد، وتم البحث في الأوضاع العامة.اثر اللقاء قال الشمالي:"جئنا كوفد من منطقة كسروان لنرسّخ العيش المشترك ولنشكر سماحته على مواقفه الوطنية ونشدّ على يده، ولنقول له اننا الى جانبه والى جانب أهل الجنوب في المحنة التي يمرون بها حالياً، جنوبنا الحبيب وجنوب قانا التي تحتوي على نقوشات وصلبان كان يصلي فيها، كان يتعرض للاضطهاد من قبل ، والآن أهلنا في الجنوب يتعرضون للإضطهاد من قبل اليهود ونحن الى جانبهم في كل الظروف".