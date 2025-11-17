23
لبنان
الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"
Lebanon 24
17-11-2025
استقبل المفتي
الجعفري
الممتاز الشيخ
أحمد قبلان
، في مكتبه
في دار
الإفتاء الجعفري رئيس "حركة حماة الديار" رالف
الشمالي
على رأس وفد، وتم البحث في الأوضاع العامة.
اثر اللقاء قال الشمالي:"جئنا كوفد
مسيحي
من منطقة كسروان لنرسّخ العيش المشترك ولنشكر سماحته على مواقفه الوطنية ونشدّ على يده، ولنقول له اننا الى جانبه والى جانب أهل الجنوب في المحنة التي يمرون بها حالياً، جنوبنا الحبيب وجنوب قانا
الجليل
التي تحتوي على نقوشات وصلبان كان
المسيح
يصلي فيها، كان يتعرض للاضطهاد من قبل
اليهود
، والآن أهلنا في الجنوب يتعرضون للإضطهاد من قبل اليهود ونحن الى جانبهم في كل الظروف".
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
Lebanon 24
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
07:22 | 2025-11-17
17/11/2025 07:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
07:20 | 2025-11-17
17/11/2025 07:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
07:14 | 2025-11-17
17/11/2025 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
07:13 | 2025-11-17
17/11/2025 07:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
07:09 | 2025-11-17
17/11/2025 07:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
