لبنان

إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:35
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر، في محلة الشمسية في بلدة العدوسية، يُديره أحد السوريين، بسبب مخالفته نظام الإقامة والعمل.
