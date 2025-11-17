Advertisement

لبنان

"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:42
أقفلَ مراقبو مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحة العامة، بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة في النبطية، متجراً للحلويات في النبطية، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة أبو شقرا.
وجاءت عملية الإقفال بسبب عدم مراعاة المتجر النظافة والسلامة الصحية، فضلاً عن وجود حشرات في البضاعة التي يستعملها.
 
 
بدوره، أصدرت المديرية العامة لـ"أمن الدولة" بياناً ذكرت فيه أن المتجر المذكور يقع في بلدة كفررمان، مشيرة إلى أنه تم ختمه بالشمع الأحمر.
 

وكشف بيان المديرية عن "وجود حشرات داخل البرادات التابعة للمتجر، إضافة إلى عدم التزام المعمل بمعايير النظافة، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة".
 
 

 
