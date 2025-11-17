"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه

أقفلَ مراقبو مصلحة الصحة في التابع لوزارة الصحة العامة، بمؤازرة قوة من مكتب في النبطية، متجراً للحلويات في النبطية، بناء لإشارة في النبطية القاضي نجاة .

وجاءت عملية الإقفال بسبب عدم مراعاة المتجر النظافة والسلامة الصحية، فضلاً عن وجود حشرات في البضاعة التي يستعملها.

بدوره، لـ"أمن الدولة" بياناً ذكرت فيه أن المتجر المذكور يقع في بلدة كفررمان، مشيرة إلى أنه تم ختمه بالشمع الأحمر.



وكشف بيان المديرية عن "وجود حشرات داخل البرادات التابعة للمتجر، إضافة إلى عدم المعمل بمعايير النظافة، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة".