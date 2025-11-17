آخر خبر عن "الذهب" في لبنان.. ماذا يحصل في السوق؟

دعا نقيب معلمي صناعة والمجوهرات في بوغوص كورديان، "المسؤولين إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون، ومنهم الصناعيون والحرفيون الذين يعانون من صعوبة الاستحصال على الذهب الخام للصناعة"، وقال: "نحن كصناعيين، نواجه صعوبة في الحصول على الذهب الخام عيار 24 قيراطاً، لا سيما عند التهافت على أونصة الذهب واللانغو أي كيلو الذهب الصافي".

وطالب كورديان "وزارة المال بالحفاظ على تجارة الذهب الخام للصناعيين"، وقال: "على من يريد شراء أي كيلو ذهب أو اونسات فليكن لديه رقم مالي وتصريح للوزارة، فهذا أمر يمنح السوق استقرارا ويعطي ثقة أكثر للدولة".





وقال: "شاركت في المنتدى الاقتصادي العماني اللبناني من أجل تبادل الخبرات بين الدولتين، وكان لنا الشرف في لقاء والصناعة قيس بن محمد اليوسف، حيث اقترحنا عليه تأسيس اتحاد عربي صناعي وحرفي لصناعة الذهب والمجوهرات، وتسجيله لدى ، فهذا الأمر يؤسس إلى تعاون بين وزراء الاقتصاد في العالم العربي لدى الجامعة ويساهم في إنشاء مشروع متكامل لتنظيم القطاع".





ونقل كورديان عن الوزير اليوسف "ترحيبه بهذا الاقتراح ووعده في العمل على صياغة قانون لهذا الاتحاد".





وكانت للنقابة لقاءات مع مجموعة كبيرة من الاقتصاديين في هذا المجال، وهدفت اللقاءت إلى تكوين صيغة اقتصادية تخدم أصحاب العمل في .