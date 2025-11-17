مخرج لبنانيّ شهير يفارق الحياة.. أعماله خالدة في الذاكرة

غيّب الموت المُخرج اللبناني عادل وذلك عن عمرٍ ناهز 82 عاماً.

Advertisement



ويعتبرُ حلاوي من المخرجين اللبنانيين الذين برزوا قبل سنوات طويلة، وفي جعبته الكثير من الأعمال مثل "عالم الصغار"، "أيام وناس"، "التحدي الكبير"، "ليالي "، "ورد وشوك"، " مسرح النجوم" وغيرها.



وحلاوي هو من مواليد عام 1943 في بلدة - قضاء ، وكان مُساهماً في صناعة الأرشيف الثقافي والفني في لبنان.

