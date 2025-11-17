Advertisement

لبنان

مخرج لبنانيّ شهير يفارق الحياة.. أعماله خالدة في الذاكرة

Lebanon 24
17-11-2025 | 16:48
غيّب الموت المُخرج اللبناني عادل حلاوي وذلك عن عمرٍ ناهز 82 عاماً.
ويعتبرُ حلاوي من المخرجين اللبنانيين الذين برزوا قبل سنوات طويلة، وفي جعبته الكثير من الأعمال مثل "عالم الصغار"، "أيام وناس"، "التحدي الكبير"، "ليالي لبنان"، "ورد وشوك"، " مسرح النجوم" وغيرها.
 

وحلاوي هو من مواليد عام 1943 في بلدة الباروك - قضاء الشوف، وكان مُساهماً في صناعة الأرشيف الثقافي والفني في لبنان.

