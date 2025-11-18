إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.. الإدارة الأميركية مُستاءة!

Advertisement

تم إلغاء مواعيد رودولف هيكل في وحفل الاستقبال الذي أُعد له في ، وفق ما أفادت قناة "الجديد".وأشارت "الجديد" إلى ان هذه الاجراءات أتت على خلفية استياء الإدارة الاميركية مما تعتبره تقصيرا في أداء الجيش في المهام الموكلة إليه في سحب سلاح .من جهتها، ذكرت قناة ان الملف اللبناني حوّل بعد ما حصل إلى الأميركية نظراً لدوره المركزي في إعادة صياغة السياسة تجاه .ولفتت الـ MTV إلى ان استمرار التعاون مع والمساعدات له بات مرتبطاً مع مواقفه في المرحلة المقبلة خصوصاً بشأن الحدود ونزع السلاح.