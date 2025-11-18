Advertisement

لبنان

إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.. الإدارة الأميركية مُستاءة!

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1443499-638990475858236262.jpg
Doc-P-1443499-638990475858236262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم إلغاء مواعيد قائد الجيش رودولف هيكل في واشنطن وحفل الاستقبال الذي أُعد له في السفارة اللبنانية، وفق ما أفادت قناة "الجديد". 
Advertisement

وأشارت "الجديد" إلى ان هذه الاجراءات أتت على خلفية استياء الإدارة الاميركية مما تعتبره تقصيرا في أداء الجيش في المهام الموكلة إليه في سحب سلاح حزب الله

من جهتها، ذكرت قناة mtv ان الملف اللبناني حوّل بعد ما حصل إلى وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو نظراً لدوره المركزي في إعادة صياغة السياسة تجاه لبنان

ولفتت الـ MTV إلى ان استمرار التعاون مع الجيش اللبناني والمساعدات له بات مرتبطاً مع مواقفه في المرحلة المقبلة خصوصاً بشأن الحدود ونزع السلاح. 

مواضيع ذات صلة
مصدر مسؤول في الجيش اللبناني للجزيرة: قائد الجيش يلغي زيارته المقررة إلى واشنطن اليوم
lebanon 24
18/11/2025 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن التي كانت مقررة اليوم بسبب البيان الأخير للجيش (mtv)
lebanon 24
18/11/2025 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن... إليكم آخر المعلومات
lebanon 24
18/11/2025 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب: إدارة ترامب تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش وقد تم إلغاء كل الإجتماعات لقائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة في واشنطن غدًا (lbci)
lebanon 24
18/11/2025 11:20:30 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة اللبنانية

الإدارة الأميركية

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

ماركو روبيو

قائد الجيش

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:16 | 2025-11-18
04:12 | 2025-11-18
04:00 | 2025-11-18
03:57 | 2025-11-18
03:46 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24