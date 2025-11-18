أمور السفير "مسهّلة"

Advertisement

لفت مصدرٌ معني إن أمور السفير الأميركي الجديد ميشال "مُسهَّلة في " للأسباب التالية: كونه من أصول لبنانية، إضافةً إلى كونه سفيراً فوق العادة، ويصل في ظروف استثنائية، كما أنه بدرجة موفد رئاسي.وقال: لكل هذه الأسباب، استطاع السفير عيسى إنهاء إجراءاته البروتوكولية خلال 24 ساعة، حيث نُظِّمت له المراسم في لتقديم أوراق اعتماده بسرعة قصوى ليتمكن من مباشرة مهمته.وأشار المصدر إلى أن السفراء عادةً ينتظرون أسابيع إلى أن يصبح عددهم أربعة أو خمسة، ليقدّموا أوراق اعتمادهم دفعة واحدة وبمراسم وتشريفات مشتركة، أما السفير الأميركي اليوم فله وضع مختلف تماماً.