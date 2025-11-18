Advertisement

لبنان

أمور السفير "مسهّلة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:45
لفت مصدرٌ معني إن أمور السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى "مُسهَّلة في لبنان" للأسباب التالية: كونه من أصول لبنانية، إضافةً إلى كونه سفيراً فوق العادة، ويصل في ظروف استثنائية، كما أنه بدرجة موفد رئاسي. 
وقال: لكل هذه الأسباب، استطاع السفير عيسى إنهاء إجراءاته البروتوكولية خلال 24 ساعة، حيث نُظِّمت له المراسم في القصر الجمهوري لتقديم أوراق اعتماده بسرعة قصوى ليتمكن من مباشرة مهمته.
وأشار المصدر إلى أن السفراء عادةً ينتظرون أسابيع إلى أن يصبح عددهم أربعة أو خمسة، ليقدّموا أوراق اعتمادهم دفعة واحدة وبمراسم وتشريفات مشتركة، أما السفير الأميركي اليوم فله وضع مختلف تماماً.
 
المصدر: لبنان 24
