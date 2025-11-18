أجواء التصعيد باقية

Advertisement

على الرغم من الانخفاض النسبي في وتيرة الضربات خلال الأيام الماضية، إلا أنّ مناخ التصعيد ما زال حاضرًا في خلفية المشهد، وفق تقديرات متابعين، يرون أن الأمور تتجه نحو توتر شبه حتمي، من دون أن يعني ذلك الانزلاق إلى حرب واسعة.وسط هذا الترقب، يعمل " " على اتخاذ إجراءات ميدانية في أكثر من منطقة بهدف تقليص مستوى الخسائر المحتملة إذا توسّعت دائرة الاستهداف.في المقابل، لا تُقرأ هذه التحركات كإشارة إلى أن التصعيد سيتجه نحو المدنيين، بل كاستعداد احترازي في ظل ضبابية المرحلة وتقلّب الحسابات الأمنية.