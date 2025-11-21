Advertisement

لبنان

"القوات اللبنانية" ترد على "تهمة الوشاية": مواقفنا واضحة

Lebanon 24
21-11-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1444879-638993127040815770.jpeg
Doc-P-1444879-638993127040815770.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
Advertisement

دأبت في الأيام الأخيرة بعض وسائل إعلام الممانعة ومن يدور في فلكها على بثّ السموم والافتراءات الرخيصة عبر صفحاتها ومواقعها الإلكترونية وصحافتها الورقية ووسائلها المرئية، مطلقةً حملة تضليل جديدة تزعم أنّ واشنطن تبني موقفها من المسؤولين اللبنانيين استنادًا إلى وشاياتٍ مزعومة من لبنانيين لدى الإدارة الأميركية. وهو ادعاء لا يعبّر سوى عن خيالٍ مريض وإفلاسٍ سياسي مكشوف.

- أولًا، لم تُخترع في العالم نظرية أكثر سخفًا وسطحيّة من هذه الرواية، وكأن الأميركيين، أو أي دولة كبرى، يحدّدون سياساتهم بناءً على همساتٍ مرتجفة أو رسائل مدسوسة. هذه دول تُبنى قراراتها على مؤسسات وتحليلات ومعطيات، لا على فبركات أجهزة مأزومة تبحث عن شماعة لتعليق فشلها عليها.

- ثانيًا، أمّا في ما يتعلق بالقوات اللبنانية، فمواقفها المعلنة والصريحة والواضحة هي ذاتها داخل الغرف المغلقة وخارجها، بلا مواربة ولا ازدواجية. وإذا كان الشعب اللبناني قد التفّ ويلتفّ حولها، فهو انطلاقًا من هذه المواقف بالذات.

- ثالثا، إنَّ بخّاخي السمّ الفعليّين، والوشاة الحقيقيّين، هم أولئك الذين دفعوا بالبلد إلى الهاوية، وجرّوه إلى حروبٍ عبثيّة ودمارٍ وخراب، وورّطوه في مغامرات كارثية دمّرت عشرات القرى الحدوديّة وشرّدت آلاف العائلات. هم من اعتمدوا سياسة الحروب والفوضى، والخروج الدائم عن الشرعيّة والقانون، حتى بات الوطن يدفع أثمان طيشهم وارتجالهم وعمالتهم عامًا بعد عام.

- رابعا، ما يقوم به محور الممانعة ومن يدور في فلكه ليس جديدًا. فهذا المحور اعتاد، عند كل أزمة أو انكشاف، أن يبحث عن كبش محرقة ليتلطّى خلفه، في محاولة يائسة لمنعنا من مواصلة معركتنا من أجل قيام دولة فعلية، دولة لا مكان فيها لتنظيمات الظلّ ولا للأسلحة غير الشرعية التي تخنق ما تبقّى من المؤسسات.

وأخيرًا، مهما علت أصوات الافتراء وتكاثرت ألسنة السوء، فإنها لن تهزّ قناعتنا ولن توقف مسارنا. نحن ماضون في ما بدأناه، بلا تردد وبلا تراجع، ولن نُثنى عنه قيد شعرة، مهما اشتدّت الحملات ومهما ارتفع منسوب التشويه والتضليل.
مواضيع ذات صلة
"القوات" ترد على بري: حرمان المغتربين من التصويت هو العزل الحقيقي للطوائف
lebanon 24
21/11/2025 16:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "القوات اللبنانية" هنأ مرتينوس واكد دعمه لنقابة المحامين
lebanon 24
21/11/2025 16:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انسحبت "القوات اللبنانية" من انتخابات جامعة AUT؟
lebanon 24
21/11/2025 16:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
lebanon 24
21/11/2025 16:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الأميركيين

اللبنانية

أي دولة

واشنطن

بركات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24