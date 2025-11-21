ريفي: بيار الجميّل رمز الشجاعة والدفاع عن لبنان الحر والسيادة الكاملة

في ذكرى استشهاد الوزير السابق الجميّل، قال النائب في بيان: "نستحضر رجلاً دفع حياته ثمناً لإيمانٍ عميق بلبنان الحرّ والسيادة الكاملة. بيار كان صوتاً شجاعاً في وجه مشروع الهيمنة، ورمزاً لجيلٍ رفض الخضوع. اليوم، نؤكّد أن قضية السيادة التي استشهد من أجلها تبقى عهداً علينا، وأن دماء ستبقى دليلنا نحو دولة قوية لا تُساوم على استقلالها. المجرمون يسقطون تِباعاً، أما الشهداء ففي عليائهم يشهدون على ".

