لبنان

ريفي: بيار الجميّل رمز الشجاعة والدفاع عن لبنان الحر والسيادة الكاملة

Lebanon 24
21-11-2025 | 02:30
في ذكرى استشهاد الوزير السابق بيار الجميّل، قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان: "نستحضر رجلاً دفع حياته ثمناً لإيمانٍ عميق بلبنان الحرّ والسيادة الكاملة. بيار كان صوتاً شجاعاً في وجه مشروع الهيمنة، ورمزاً لجيلٍ رفض الخضوع. اليوم، نؤكّد أن قضية السيادة التي استشهد من أجلها تبقى عهداً علينا، وأن دماء الشهداء ستبقى دليلنا نحو دولة قوية لا تُساوم على استقلالها. المجرمون يسقطون تِباعاً، أما الشهداء ففي عليائهم يشهدون على قيامة لبنان".
