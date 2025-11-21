Advertisement

لبنان

دريان: استقلالنا اليوم بحاجة الى عناية في ظل استمرار العدوان على لبنان

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:39
هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، اللبنانيين بذكرى الاستقلال.
وقال في بيان: "نفتخر باستقلالنا ونعتز برجالنا الكبار الذين ناضلوا وتمسكوا بأرضهم وهويتهم رغم كل التحديات التي مرت عليهم لنيل الاستقلال". وأضاف: "استقلالنا اليوم، بحاجة الى عناية فائقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان الذي يستحق أن يعيش أبناؤه بأمن وسلام واستقرار، ويشهد للحكومة اللبنانية ورئيسها في هذا الإطار بعملها الدؤوب لدحر الاحتلال عن أرضه بالوسائل الديبلوماسية مع المجتمع الدولي، وبنشر الجيش اللبناني على أراضيه كافة لبسط سلطة الدولة".
