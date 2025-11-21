أبي رميا: تسجيل 152 ألف مغترب للانتخابات محطة وطنية مهمة

Advertisement

أكد النائب عبر منصة "إكس" أن تسجيل أكثر من 152 ألف لبناني مغترب للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة يمثل محطة وطنية بارزة، تعكس تمسّك المنتشرين بدورهم السياسي وحقهم في إرادتهم.وأشار إلى أن هذا الحق الدستوري، الذي أُرسيت قواعده منذ عام 2018، هو إنجاز يجب الحفاظ عليه وتطويره، مؤكدًا رفض أي محاولة للعودة إلى الوراء في ملف يشكّل ركنًا أساسيًا في بناء الثقة بين الدولة واللبنانيين في الاغتراب.وشدد على أن مشاركة المنتشرين ليست خطوة ظرفية، بل وطني يعزّز الحياة ويعيد ربط بأبنائه حول العالم، مؤكدًا الوقوف الدائم إلى جانبهم دفاعًا عن حقوقهم ودورهم في تشكيل .