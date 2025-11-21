Advertisement

لبنان

أبي رميا: تسجيل 152 ألف مغترب للانتخابات محطة وطنية مهمة

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:29
أكد النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس" أن تسجيل أكثر من 152 ألف لبناني مغترب للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة يمثل محطة وطنية بارزة، تعكس تمسّك المنتشرين بدورهم السياسي وحقهم في التعبير عن إرادتهم.
وأشار إلى أن هذا الحق الدستوري، الذي أُرسيت قواعده منذ عام 2018، هو إنجاز يجب الحفاظ عليه وتطويره، مؤكدًا رفض أي محاولة للعودة إلى الوراء في ملف يشكّل ركنًا أساسيًا في بناء الثقة بين الدولة واللبنانيين في الاغتراب.

وشدد أبي رميا على أن مشاركة المنتشرين ليست خطوة ظرفية، بل التزام وطني يعزّز الحياة الديمقراطية ويعيد ربط لبنان بأبنائه حول العالم، مؤكدًا الوقوف الدائم إلى جانبهم دفاعًا عن حقوقهم ودورهم في تشكيل المستقبل.
