لبنان

السيد وضعت إكليلًا على ضريح صائب سلام باسم الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:41
 وضعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، باسم الجمهورية اللبنانية، اكليلاً على ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهداء- قصقص عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم.
وحضر المراسم الرئيس تمام سلام ونجله صائب، ممثل قائد الجيش العميد عامر عامر، والوزيران السابقان فراس الأبيض ومحمد المشنوق، إلى جانب مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية، ونائب الرئيس عماد عيتاني، وشخصيات وفاعليات بيروتية، ووفود من الجمعيات وروابط العاصمة، إضافة إلى طلاب وكشاف المقاصد الذين رفعوا الأعلام اللبنانية.
وبعد وضع الوزيرة السيد للإكليل، وُضِع اكليل باسم رابطة آل سلام وآخر باسم جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية.

وفي كلمة بالمناسبة، دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين في عيد الإستقلال إلى التمسك بالإنجاز التاريخي وصونه، معتبرًا أن حماية لبنان وسيادته وحريته مسؤولية وطنية مشتركة.
