السيد وضعت إكليلًا على ضريح صائب سلام باسم الجمهورية اللبنانية

وضعت وزيرة حنين السيد، باسم الجمهورية ، اكليلاً على ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهداء- قصقص عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم.

وحضر المراسم الرئيس ونجله صائب، ممثل العميد عامر عامر، والوزيران السابقان فراس الأبيض ومحمد المشنوق، إلى جانب مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية، ونائب الرئيس عماد ، وشخصيات وفاعليات بيروتية، ووفود من الجمعيات وروابط العاصمة، إضافة إلى طلاب وكشاف المقاصد الذين رفعوا الأعلام اللبنانية.

وبعد وضع السيد للإكليل، وُضِع اكليل باسم رابطة آل سلام وآخر باسم جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية.



وفي كلمة بالمناسبة، دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين في عيد الإستقلال إلى التمسك بالإنجاز التاريخي وصونه، معتبرًا أن حماية وسيادته وحريته مسؤولية وطنية مشتركة.