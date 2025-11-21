Advertisement

لبنان

فوج حرس بيروت يحيي الذكرى الـ82 للاستقلال بحضور عبود

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1444976-638993248692342623.png
Doc-P-1444976-638993248692342623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا فوج حرس بيروت الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان باحتفال رسمي أقيم في مبنى قيادة الفوج في الكرنتينا، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب قائد الفوج العميد عباس الحسيني، وعضو المجلس البلدي جويل مراد ممثلاً رئيس المجلس، وضباط الفوج، ووفداً من النادي اللبناني للدراجات النارية برئاسة الكابتن فؤاد الصمدي.
Advertisement

استُهل الاحتفال بمراسم تكريم العلم اللبناني، ثم وجّه العميد الحسيني "أمر اليوم" إلى عناصر الفوج، مؤكداً أن "استقلال لبنان  لم يكن يوماً منّةً بل صُنع بدماء وتضحيات الرجال والنساء"، مشدداً على أن "الوطن، رغم المحن، يبقى عزيزاً شامخاً لا ينحني".

أضاف الحسيني مخاطباً الحراس بأن ما يقومون به "بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية"، وأن دورهم "رسالة وطنية صافية وشهادة على الولاء والإخلاص لمؤسستهم"، وأن الفوج "راية للعزة والكرامة وللوحدة الوطنية".

وختم قائلاً: "معاً وبعزم لا يعرف التعب، سنبقى الدرع الذي يحمي بيروت والراية التي تظلّل لبنان الذي لا يموت".

وفي كلمته للمناسبة، أثنى المحافظ عبود على الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، مؤكداً أن "مسار إعادة بناء الدولة العادلة ودولة القانون مستمر، وأن الهمّ يتركز على تحرير كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها، ولاسيما في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

 أضاف عبود: "نواكب هذا التوجه في بيروت عبر تكثيف الحماية وتعزيز الأمن لجميع المواطنين، والعمل على أن تبقى العاصمة مدينة آمنة ومزدهرة. كما نواصل بناء قدرات مؤسسات البلدية ودوائرها".

وختم مخاطباً عناصر الفوج: "ستستعيدون في الأيام المقبلة جزءاً كبيراً من حقوقكم التي تراجعت بفعل الأزمة الاقتصادية. أنتم رجال بيروت الساهرون على أمنها وسلامة أهلها. حفظكم الله وسدد خطاكم".

واختُتم الاحتفال بالمعايدة والتقاط صورة تذكارية جمعت الحضور. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
مذكرة تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82 للاستقلال
lebanon 24
21/11/2025 16:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
lebanon 24
21/11/2025 16:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في الذكرى ال82 للاستقلال: الجنوب هو مقياس الوطنية وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها وخاصة إعادة الاعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
21/11/2025 16:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة من الخوذ الواقية لدراجي فوج حرس بيروت
lebanon 24
21/11/2025 16:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

اللبنانية

الجمهوري

الحسيني

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24