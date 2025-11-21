فوج حرس بيروت يحيي الذكرى الـ82 للاستقلال بحضور عبود

Advertisement

أحيا فوج حرس الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال باحتفال رسمي أقيم في مبنى قيادة الفوج في الكرنتينا، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، إلى جانب قائد الفوج العميد عباس ، وعضو جويل مراد ممثلاً رئيس المجلس، وضباط الفوج، ووفداً من النادي اللبناني للدراجات النارية برئاسة الكابتن الصمدي.استُهل الاحتفال بمراسم تكريم اللبناني، ثم وجّه العميد الحسيني "أمر اليوم" إلى عناصر الفوج، مؤكداً أن "استقلال لبنان لم يكن يوماً منّةً بل صُنع بدماء وتضحيات الرجال والنساء"، مشدداً على أن "الوطن، رغم المحن، يبقى عزيزاً شامخاً لا ينحني".أضاف الحسيني مخاطباً الحراس بأن ما يقومون به "بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية"، وأن دورهم "رسالة وطنية صافية وشهادة على الولاء والإخلاص لمؤسستهم"، وأن الفوج "راية للعزة والكرامة وللوحدة الوطنية".وختم قائلاً: "معاً وبعزم لا يعرف التعب، سنبقى الدرع الذي يحمي بيروت والراية التي تظلّل لبنان الذي لا يموت".وفي كلمته للمناسبة، أثنى المحافظ عبود على الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، مؤكداً أن "مسار إعادة بناء الدولة العادلة ودولة القانون مستمر، وأن الهمّ يتركز على تحرير كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة عليها، ولاسيما في الجنوب وحصر السلاح بيد ".أضاف عبود: "نواكب هذا التوجه في بيروت عبر تكثيف الحماية وتعزيز الأمن لجميع المواطنين، والعمل على أن تبقى العاصمة مدينة آمنة ومزدهرة. كما نواصل بناء قدرات مؤسسات البلدية ودوائرها".وختم مخاطباً عناصر الفوج: "ستستعيدون في الأيام المقبلة جزءاً كبيراً من حقوقكم التي تراجعت بفعل الأزمة الاقتصادية. أنتم رجال بيروت الساهرون على أمنها وسلامة أهلها. حفظكم الله وسدد خطاكم".واختُتم الاحتفال بالمعايدة والتقاط صورة تذكارية جمعت الحضور. (الوكالة الوطنية)